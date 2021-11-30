В Новосибирском оперном театре сыграют «Реквием» в память о погибших на шахте «Листвяжная»

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета прозвучит «Реквием» в память о погибших в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Информация об этом была размещена 30 ноября на официальной странице театра в Instagram.

Исполнение произведения в память о погибших на кузбасской шахте пройдёт на большой сцене театра 8 декабря в 19 часов.

«Прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди в исполнении симфонического оркестра, хора и солистов оперной труппы НОВАТа под руководством Дмитрия Юровского», — говорится в сообщении Новосибирского государственного академического театра оперы и балета в социальной сети.

В день исполнения произведения в Новосибирском оперном театре должен был состояться показ оперы «Травиата». Как отметили представители пресс-службы театра в комментариях, зрители, которые планировали посетить постановку, могут послушать «Реквием» или вернуть стоимость билета в стопроцентном объёме.

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября. В результате взрыва погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей. Один из спасателей в процессе поисковых работ 26 ноября был найден живым.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Его фигурантами стали 47-летний директор шахты Сергей Махраков, 59-летний первый заместитель директора шахты Андрей Молостов и 36-летний начальник участка Сергей Герасимёнок, все они арестованы.

Кроме того, по уголовному делу о халатности, повлекшей смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК), арестованы главные госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров.