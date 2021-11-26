Власти Кузбасса назвали возможную причину аварии на шахте «Листвяжная»

Причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате которой 25 ноября погибло более 50 человек, мог стать взрыв метано-воздушной смеси, сообщили региональные власти в социальных сетях.

Как следует из сообщений официальных соцсетей правительства Кузбасса, точные причины аварии ещё устанавливаются.

Спасательные работы на месте ЧП, приостановленные вечером 25 ноября из-за угрозы взрыва, возобновлены. На шахту прибыло три отделения военизированной горноспасательной части.

«Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тыс. кубометров, который естественным образом заполнится метаном. Приблизительно за трое суток уровень газа повысится до 20% и опасность взрыва снизится. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте», — говорится в сообщении группы «Кемеровская область – Кузбасс» соцсети «ВКонтакте».

В эти трое суток спасатели также продолжат инертизацию выработок и ликвидацию последствий пожара. Они пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания в шахте.

Также сообщается, что сейчас в медучреждениях находятся 38 горняков и 11 спасателей. У одного из них диагностирована черепно-мозговая травма, у десятерых – отравление.

Между тем на сайте холдинга СДС «Уголь», которому принадлежит шахта «Листвяжная», говорится, что шахта спроектирована «с учётом всех требований экологии и безопасности». На ней, в частности, судя по описанию предприятия, проводится дегазация. Кроме того, как следует из информации на сайте, задержанный по уголовному делу о нарушениях промбезопасности 47-летний директор шахты Сергей Махраков в августе был признан победителем областного конкурса «Кузбасс — угольное сердце России» в номинации «Директор шахты-2021».

Напомним, по последним данным в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибло 52 человека, в том числе шесть спасателей. Задымление на шахте произошло 25 ноября, в первые часы после ЧП стало известно об 11 погибших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. В ближайшее время будет принято решение об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также прокуратура Кузбасса проводит на шахте проверку на предмет исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

На месте ЧП работает полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Дни с 26 по 28 ноября объявлены в Кузбассе траурными.