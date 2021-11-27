Следователи проверяют информацию о нападении школьника на учителя и ученика в школе Новосибирска

Надежда Яркова
 
следователи
Фото Михаила Перикова

Следователи в Новосибирске проверяют информацию о нападении ученика на одноклассника и учителя в одной из школ в Калининском районе города.

Следственные органы СКР по Новосибирской области инициировали доследственную проверку после сообщений в СМИ о том, в учебном заведении в Калининском районе города Новосибирска ученик пятого класса пытался напасть на учителя и одноклассника во время урока.

«Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента», — говорится в сообщении следственного комитета.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее «КС» сообщал об инциденте, который произошел в гимназии, расположенной в Первомайском районе Новосибирска между двумя ученицами школы. Как стало известно, одну из девочек в школе «травили» и оскорбляли на протяжении продолжительного времени. В связи с причинением вреда ребенку прокуратура Новосибирска организовала проверку.

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