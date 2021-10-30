Департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено провести проверку и установить все обстоятельства произошедшего случая буллинга в одной из новосибирских гимназий. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

По информации следственного комитета и прокуратуры Новосибирской области, инцидент произошел в гимназии, расположенной в Первомайском районе города, 27 октября. Между двумя ученицами школы произошел конфликт, который в последующем перерос в драку. Один из очевидцев конфликта записывал происходящее на мобильный телефон. Одна из девочек, ученица 7-го класса, была госпитализирована после в больницу для оказания ей медпомощи.

По предварительной информации, девочку в школе «травили» и оскорбляли на протяжении продолжительного времени. В связи с причинением вреда ребенку прокуратура Новосибирска организовала проверку.

«После инцидента и поступившей информации о систематическом буллинге в отношении несовершеннолетней в новосибирской гимназии №8, областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав министерству образования Новосибирской области и департаменту образования мэрии города поручено провести проверку для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения, определены и приняты необходимые меры для исключения подобных ситуаций в будущем», — сообщили в областном правительстве, добавив, что ситуация в образовательной организации взята на особый контроль.

Напомним, ранее следователи возбудили дело в отношении охранника, ударившего 13-летнего подростка в торговом зале «Пятерочки».