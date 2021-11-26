В Новосибирской области до конца года завершат возведение ещё двух долгостроев благодаря господдержке

До конца 2021 года в Новосибирской области планируется завершить строительство долгостроев на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Есенина в областном центре. На эти цели направлен целый ряд мер государственной поддержки, в том числе реализация масштабных инвестиционных проектов.

На стройплощадках долгостроев на улицах Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 и Есенина, 65 25 ноября прошло выездное совещание под руководством заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина с участием заместителя губернатора Новосибирской области Романа Теленчинова, а также представителей областного министерства строительства, мэрии Новосибирска и контролирующих структур.

Для завершения строительства крупнейшего долгостроя Кировского района Новосибирска – дома по улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 применены три масштабных инвестиционных проекта, субсидии на техприсоединение, благоустройство и установку лифтового оборудования. Свои квартиры получат 320 дольщиков. Завершение строительства дома находится на особом контроле министерства строительства Новосибирской области, областной прокуратуры и мэрии Новосибирска.

«Долгострой на улице Сибиряков-Гвардейцев – объект крайне сложный, капиталоёмкий. Мы разработали алгоритм выхода из ситуации. Для достройки дома уже реализован один масштабно-инвестиционный проект, благодаря которому привлечено 60 млн рублей. Сейчас завершается процедура согласования ещё двух МИПов на общую сумму 45 млн рублей, которые покроют оставшийся на объекте дефицит средств. Кроме того, запланировано выделение дополнительных средств для подключения дома к инженерным сетям, благоустройство прилегающей территории и установку лифтов. Всего почти 50 млн рублей субсидий. Таким образом, в общей сложности будет направлено 154,3 млн рублей на завершение строительства данного объекта», – рассказал в ходе совещания заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Строительство дома по улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/7 площадью более 16 тысяч кв. м на 361 квартиру стартовало в 2011 году, однако застройщик – ООО «НСК» – так и не завершил работы. Возведение дома возобновилось в 2020 году. Сейчас строительная готовность объекта составляет 99%. В здании осталось закончить монтаж витражного остекления и устройство пожарной сигнализации.

Благодаря масштабным инвестпроектам также будет завершено строительство второй очереди дома на улице Есенина, 65 (пятый и шестой подъезды). Работа возобновилась и на третьей очереди дома (седьмой и восьмой подъезды), которую также планируется достроить за счёт реализации МИПов.

Как отметил Алексей Колмаков, первые средства в рамках МИПа, заключенного с ГК «Вира-Строй» на достройку пятого и шестого подъездов дома, уже поступили на счёт ЖСК. По первому МИПу на достройку будет направлено 28 млн руб. В рамках ещё одного инвестпроекта будет передано 15 млн рублей. Это позволит полностью решить вопрос дефицита средств на объекте и восстановить права 88 дольщиков. Благодаря этому же механизму планируется достраивать и третью секцию долгостроя – седьмой и восьмой подъезды. После завершения строительства последних двух подъездов будут решены проблемы ещё 154 дольщиков.

Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин отметил эффективность такой меры поддержки, как масштабные инвестиционные проекты, он поручил продолжить работу в этом направлении. Перед мэрией Новосибирска и правительством Новосибирской области поставлена задача завершить до конца года строительство двух осмотренных долгостроев.

В Новосибирской области действует целый комплекс мер поддержки, благодаря которым удается достраивать проблемные объекты. С начала 2021 года уже введено в эксплуатацию 10 долгостроев – девять жилых домов и одна парковка. Решены проблемы более 1650 обманутых дольщиков. Кроме того, ещё 12 домов одобрены Наблюдательным советом ППК «Фонд» (Москва): восемь домов – на достройку, четыре – на выплату дольщикам компенсации. Благодаря этому будут решены проблемы ещё более 2,5 тысяч дольщиков.

«Работа ведётся в плотном взаимодействии с прокуратурой, мэрией и другими контролирующими органами, что, безусловно, даёт свой положительный эффект в решении одной из самых острых проблем региона», – отметил Алексей Колмаков.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирской области объявили конкурс на завершение долгостроя в городе Обь за 130 млн руб.