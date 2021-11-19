В Новосибирской области объявили конкурс на завершение долгостроя за 130 млн рублей

В Новосибирской области объявили конкурс на завершение долгостроя в городе Оби. Начальная цена контракта составляет более 130 млн рублей.

Информацию о проведении конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ на объекте незавершенного строительства ЖСК «Калинина 20» в городе Оби разместили на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства (ППК «Фонд») Новосибирской области.

Согласно документам, долгостроем является 11-этажное жилое здание с офисными посещениями, расположенное напротив дома по улице Калинина, 27. В нем разместят 63 квартиры. Общая площадь здания составляет 3 тыс. кв.м., площадь квартир — 2,3 тыс. кв.м.

В рамках подготовительных работ подрядчик, в частности, расчистит территорию объекта, выполнит устройство временных зданий, сооружений, дорог и подходов, возведет временное ограждение строительной площадки.

Согласно ведомости объемов работ, подрядчику необходимо провести демонтаж кирпичной клади, устройство перегородок, провести отчистку поверхностей, прочистку вентиляционных каналов и ремонтно-восстановительные работы и другое. В числе работ также указаны установка монолитных лестничных площадок и монтаж мусоропровода.

«На строительной площадке должна быть смонтирована система видеонаблюдения с выведением изображения техническому заказчику и застройщику в режиме онлайн на весь период строительства с сохранением записи в течение 1 (одного) месяца. Видеонаблюдение должно охватывать строительство объекта со всех 4-х сторон», — указано в документах.

Отметим, завершить работы необходимо не позднее 365 дней с момента подписания контракта. Подать заявки на участие в конкурсе можно до 6 декабря, итоги подведут 16 декабря.

В 2020 году наблюдательный совет ППК «Фонд» принял решение о восстановлении прав граждан путем завершения строительства проблемного объекта. Права застройщика ЗАО «ОбьСтрой» передали в региональный фонд.

Напомним, в середине октября стало известно о том, что в Новосибирской области принято решение в отношении двенадцати долгостроев региона. Восемь из них будут достраивать. Первые в списке — дом № 12 микрорайона «Закаменский», дом по ул. Калинина, 20 в городе Оби, сообщает пресс-служба правительства региона.