Под Новосибирском построят завод по переработке конопли за 2,5 млрд рублей

Совет по инвестициям Новосибирской области одобрил три масштабных инвестпроекта в сфере пищевой, текстильной, строительной промышленности суммарной стоимостью более 7 млрд рублей. Один из них предполагает строительство заводов по переработке конопли для текстильного производства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Инвестиционный совет Новосибирской области одобрил проект строительства заводов по производству волокна, костры, отбеленного котонина из технической конопли. Материал может выступать заменой сырья хлопка, льна синтетических волокон при производстве тканых и нетканых материалов. Производство планируется разметить на территории ТОСЭР в поселке Горный Тогучинского района.

Проект предусматривает строительство двух типовых заводов до 2024 года с проектной мощностью до 33,2 тыс. тонн продукции в год каждый. Общая сумма инвестиций на один завод составляет свыше 2,5 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест на каждом из них — 61. Срок окупаемости проекта составляет 55 месяцев.

Проект реализует компания из Нижнего Новгорода «Агроу». Производимую продукцию планируется отправлять в том числе на экспорт в Китай и страны Европейского союза. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от реализации проекта в 2022-2031 годы оценивается в 268 млн рублей.

Для получения сырья в рамках проекта предполагается создание партнерской сети сельхозпроизводителей в радиусе до 120 км от заводов. Они будут выращивать коноплю на волокно по специально разработанной технологической карте. Уточняется, что включение конопли в севооборот сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйства позволит выращивать сырье на имеющихся угодьях без предоставления дополнительных площадей.

«Губернатор Андрей Травников обозначил точные сроки на согласование земельного участка и всей необходимой инфраструктуры – 31 января 2022 года», — указано в сообщении.

Второй одобренный проект предусматривает строительство завода по выпуску каменной ваты ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» на территории ПЛП «Толмачёво». Объем производства цеха при выходе на проектную мощность составит 50 тыс. тонн каменной ваты в год, инвестиции в завод превысят 4 млрд рублей. Проект принесет около 1,5 млрд рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона за 2021-2031 годы.

Для реализации инвестпроекта в регионе проработают вопрос о строительстве двухуровневой автомобильной развязки на федеральной дороге Р-254 «Иртыш» в районе ПЛП, определят конкретные сроки строительства и возможность завершения в третьем квартале 2023 года.

Совет по инвестициям также одобрил проект по созданию производства оборудования пищевой промышленности и оборудования для производства и розлива воды и напитков в стеклянную и ПЭТ тару. Его реализует новосибирская компания «Метагрупп». В рамках реализации проекта предусматривается строительство цеха в Новосибирске общей площадью 5,8 тыс. кв. метров, он создаст 44 рабочих места. Сроки реализации проекта — 2022-2027 годы. Совокупный бюджет проекта с НДС достигнет 618,4 млн рублей, налоговые поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области за 2022-2027 годы составят 257 млн руб.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что агрохолдинг «ЭкоНива» заморозил проект по строительству завода молочных продуктов в Новосибирской области.