Холдинг «ЭкоНива» заморозил строительство молочного завода в Новосибирской области

Агрохолдинг «ЭкоНива» заморозил проект по строительству завода молочных продуктов в Новосибирской области, первая очередь которого была запланирована на 2021 год. Причина – Россельхозбанк приостановил кредитование проекта.

О судьбе новосибирского проекта холдинга «ЭкоНива» во вторник в ходе пресс-конференции рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. По словам главы министерства, в 2021 году работа над проектом практически не велась, хотя в будущий завод инвестировано уже 7 млрд рублей, закуплено практически все оборудование», — пояснил Евгений Лещенко.

Причина приостановки реализации проекта молочного завода, по информации министра, связана с его удорожанием. «И все это требует согласования Россельхозбанка, как основного кредитора», — сказал Евгений Лещенко. Россельхозбанк, по его данным, пока кредитную линию не возобновил.

В Новосибирской области холдинг владеет двумя компаниями: ООО «Сибирская Нива» (учредитель «ЭкоНива — АПК Холдинг») и ООО «Сибирская Академия Молочных Продуктов» (учредитель «ЭкоНива — Продукты Питания»). Согласно сервису Rusprofile, выручка «Сибирской Нивы» за 2020 год превысила 4,5 млрд рублей, однако при этом прибыль компании снизилась на треть, до 82 млн рублей. Выручка «Сибирской Академии Молочных Наук» за прошлый год составила 82,6 млн рублей, прибыль 15,5 млн рублей. И у того, и у другого предприятия сервис отмечает зависимость от кредиторов.