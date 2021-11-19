«Людям дела» помогут со стартапами в Новосибирской области

Портреты инновационных предпринимателей из бизнес-инкубатора Академпарка (Технопарк Новосибирского Академгородка) представлены на фотовыставке «Люди дела-2», открытой в рамках фестиваля Новосибирской области NAUKA 0+ 18 ноября. Открыл фотовыставку, пообщался с её героями и рассказал о мерах поддержки инновационных компаний министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Фотовыставку «Люди дела-2» представила ее организатор, руководитель группы финансовой поддержки фонда «Технопарк Академгородка» Анна Айриянц. На протяжении более семи лет она проводит мониторинг компаний-резидентов Академпарка, во время которого фиксирует их развитие в формате фотозаметок. Благодаря ее работам стартапы могут рассказать о реализуемых проектах, а фотографии запечатлеть этапы сложного, но интересного пути.

Во время открытия выставки и встречи министра Алексея Васильева с руководителями компаний-резидентов речь шла о мерах поддержки, оказываемых правительством региона инновационному бизнесу, в том числе помощи стартапам при получении патентов, выходе на отечественные и зарубежные рынки, а также взаимодействии с федеральными институтами поддержки инновационной деятельности. «Собранием учредителей фонда «Технопарк Академгородка» утверждена разработанная в этом году Стратегия развития Академпарка, направленная в том числе на развитие инфраструктуры, системы сервисов, обеспечивающих деятельность резидентов парка, комплекса мер, направленных на появление новых команд и проектов. Новый этап развития технопарка позволит на горизонте 5 лет удвоить площадь научно-производственной инфраструктуры, востребованной нынешними и будущими резидентами, существенно увеличить количество новых разработок и объемов выпуска высокотехнологичной продукции на их основе», – подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области.

Особое внимание Алексей Васильев уделил участию инновационных компаний в Международном форуме технологического развития «Технопром» и Сибирской венчурной ярмарке. На этих важнейших коммуникационных площадках обсуждаются вопросы формирования государственной научно-технологической политики, взаимодействия институтов развития, бизнеса и государства. Во встрече также приняли участие Александр Николаенко, руководитель единого регионального оператора в сфере инновационной деятельности – «Новосибирского областного инновационного фонда» и Алексей Логвинский, исполнительный директор фонда «Технопарк Академгородка».

Напомним, на площадке Академпарка располагаются компании и проекты, направленные на развитие инновационного предпринимательства. В их числе единый региональный оператор – «Новосибирский областной инновационный фонд», который обеспечивает комплекс мер по поддержке и развитию инновационных компаний в масштабах всего региона (в т. ч. региональный оператор Фонда «Сколково», Точка кипения – Новосибирск); и фонд «Технопарк Академгородка», курирующий бизнес-инкубатор Академпарка, акселерационные программы Академпарка А:СТАРТ, региональное представительство Фонда содействия инновациям, Инфраструктурный центр Хелснет НТИ и другие проекты Академпарка.

Академпарк – это более 320 компаний-резидентов и порядка 120 000 кв. м площадей, оснащенных современным оборудованием и технологическими сервисами, необходимыми для создания новых продуктов. Общая численность сотрудников всех компаний-резидентов – более 8 700 человек, а суммарный годовой объем выручки превышает 30,6 млрд рублей. В экосистеме технопарка трудится около 0,5% от всего трудоспособного населения области, здесь создается порядка 1,5% ВРП, и обеспечивается чуть менее 1% от всех поступлений в консолидированный бюджет области. В 2020 году суммарная выручка резидентов Академпарка составила 16,2 млрд рублей, было уплачено 2,14 млрд рублей налогов, из них 1,1 млрд рублей – в консолидированный бюджет Новосибирской области