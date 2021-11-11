Фестиваль считается главным событием Года науки и технологий.

Напомним, что фестиваль NAUKA 0+ проходит в России в пятнадцатый раз. Но в этом году ему придан особый статус – ключевого события Года науки и технологий, что нашло отражение в расширенной программе и географии мероприятия. В сентябре 2021 года он стартовал в Москве, а с 11 по 21 ноября столицей фестиваля станет Новосибирск.

Торжественное открытие NAUKA 0+ в Новосибирске состоялось на площадке ГПНТБ СО РАН. С приветственным словом к участникам обратился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Сегодня вы, уже состоявшиеся молодые ученые, выходит к тем, кто через несколько лет может стать вашим учениками и последователями. Идея фестиваля – рассказать просто о сложном, заразить ребят тягой к исследованиям и инновациям. И нужно задействовать все многообразие форм популяризации науки, которые предоставили организаторы фестиваля», – сказал он.

Программа десяти ближайших дней вместила в себя более сотни различных мероприятий, которые будут проходить в университетах, научных институтах, библиотеках и других образовательных и культурных учреждениях города. Основной целевой аудиторией фестиваля традиционно являются школьники, их пригласят на различные научно-популярные лекции и экскурсии, предложат поучаствовать в квестах и квизах (викторинах). Однако, как отмечают организаторы, многие из мероприятий будут интересны и более взрослой аудитории. Например, научно-популярное кино, которое на протяжении фестивальных дней будут демонстрировать в разных кинотеатрах Новосибирска.

Среди новшеств фестиваля 2021 года — открытие виртуального гипермузея «Наука 0+», создавая который, организаторы фестиваля стремились найти новый формат для научного музея в «дистанционных» условиях пандемии. В этом году исполнилось 60 лет полету Юрия Гагарина в космос, поэтому теме космонавтики в программе уделено особое внимание. В частности, ученые Академгородка расскажут о том, какие исследования, связанные с космосом и его освоением, проводятся в настоящее время.

В рамках фестиваля пройдет целый ряд межвузовских научно-практических конференций по разным актуальным тематикам – обеспечение безопасности на транспорте и в образовательных учреждениях, проблемам проектирования зданий и подземного строительства и т.д. Часто такие конференции для их участников становятся первым шагом в большую науку.

В заключение стоит отметить, что организатором мероприятия выступило правительство Новосибирской области, а сам фестиваль проходит при поддержке министерства науки и высшего образования РФ и Сибирского отделения РАН.