Новосибирский рыбзавод выпустил 20 тысяч сеголеток краснокнижного осетра в Обь

Новосибирский рыбзавод на протяжении десятка лет выращивает молодь рыб для зарыбления реки Обь и Обского водохранилища с целью сохранения исчезающих ценных видов. Мероприятие по выпуску подрощенных особей осетра прошло 16 ноября.

Ранее на рыбзаводе уже выпускали в реку краснокнижных осетров, но в этот раз событие стало знаковым. Впервые специалисты предприятия выпустили в реку Обь выращенных из икры, которую получили от собственного маточного стада, сеголеток осетра.

Руководитель группы компаний «Дискус», владелец Новосибирского рыбзавода Алексей Джулай рассказал, что примерно десять лет назад предприятие получило из Тюмени оплодотворенную икру, из которой появились мальки, впоследствии превратившиеся в 20-килограммовых осетров.

«Эти рыбы стали половозрелыми, и уже от них появились мальки, которых мы выпускаем сегодня. Речь о так называемых сеголетках — подрощенных особях, которые родились в июне текущего года. Сейчас их вес составляет около 100-150 граммов, а размер в среднем около 15–20 см. Их выпуск в Обь — событие, поскольку впервые в Новосибирске мы от своих собственных производителей, которых сами вырастили, получили икру, и теперь можем этих мальков выпускать в реку Обь», — отметил Алексей Джулай.

Он рассказал, что температура воды в резервуарах, где содержатся сеголетки, точно такая же, как в реке, куда их и выпустят, поэтому адаптация для рыб пройдет нормально, в комфортных для них условиях.

«Для нас выпуск рыбы в Обь — большой экологический вклад, поскольку после того, как была построена плотина, практически сократился нормальный нерест большинства видов рыб. Сегодня мы планируем выпустить 20 тысяч осетров, появившихся из маточного поголовья, которое нам удалось вырастить. Это рыбы весом 20 кг и более.

В следующем году они также дадут икру, и мы повторим процесс с начала. Это делается специально для того, чтобы компенсировать ущерб, который наносила плотина нересту в течение длительного времени. Из-за этого осетра, по сути, практически не осталось в реке, хотя он и относится к наиболее приспособленным экземплярам и миллионы лет жил в Оби», — уточнил Алексей Джулай, пояснив, что помимо осетра, в Оби также существенно ощущается нехватка и других рыб: нельмы и муксуна.

Так, ранее Новосибирский рыбзавод выпускал в реку подросших муксунов, а сейчас на инкубации предприятия находится икра пеляди.

По словам исполнительного директора ООО «Новосибирский рыбзавод» Сергея Глушко, сейчас поддерживать популяцию краснокнижного осетра можно только искусственно.

«Для нас выпуск сеголеток осетра — знаковое событие. Ведь мы впервые получили потомство от своего маточного стада, выращенного в Новосибирской области, и выпускаемая партия — первая, которую мы получили из своей икры. В нересте участвовало всего семь самок однако, на следующий год планируем задействовать не менее 50. Поскольку это первородки, то самки, которым уже девятый год, еще не крупные (в природе половозрелыми они становятся к 15–17 годам), и поэтому первое потомство не такое большое. Но зато нам удалось сократить период созревания за счет сбалансированного корма, на котором рыба очень хорошо растет. Когда подрощенные осетры окажутся в естественной среде обитания, они уже не станут добычей таких хищников, как окунь или судак.

Опасность может представлять только обская щука, но она уже встает на ямы, чтобы зимовать. Зимой рыба в принципе не питается и не растет, поскольку температура воды низкая, и она сидит в ямах, где температура чуть выше. Но полноценная зимовка, тем более в Сибири, рыбе идет на пользу: она ничего не ест, но при этом у нее хорошо идет созревание икры, когда жировые ткани переходят в икру», — пояснил Сергей Глушко.

По оценке специалиста, из выпущенных сеголетков осетра в реке выживут около 80%. «Если ничего не делать, никак не помогать популяции, то через несколько десятков лет есть риск, что осетр вообще исчезнет из сибирских рек. К тому же всегда находятся и браконьеры, которые вылавливают рыбу сетями. Но если ежегодно выпускать их в реку и делать это на протяжении, к примеру, пяти лет, то возможно, осетра со временем уберут из Красной книги, и он станет доступен для промышленного рыболовства», — добавил директор рыбзавода, поделившись, что в планах предприятия — выпускать со временем до 1 млн подрощенных осетров в год.

Сибирского осетра занесли в Красную книгу РФ в 1997 году в связи с перепромыслом и резким снижением численности, в 1998 году — в Красную книгу Новосибирской области. Основными причинами снижения численности стали браконьерский вылов, гибель особей на разных стадиях развития в результате работы водозаборов, сокращение мест нереста и урбанизация прилежащих к Оби территорий.