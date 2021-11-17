Два торгово-развлекательных центра эвакуировали в Новосибирске

Сразу в несколько торгово-развлекательных центров Новосибирска могли поступить сообщения о минировании утром 17 ноября. Из ТРЦ «Аура» и «Галерея Новосибирск» выводили посетителей и сотрудников.

Массовую эвакуацию объявляли в торгово-развлекательных центрах «Аура» и «Галерея Новосибирск» утром 17 ноября, сообщили очевидцы «Континенту Сибирь».

Как рассказали подписчики соцсетей, в ТРЦ «Аура» мероприятия связаны с сообщениями о минировании. Кроме того, как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, предупреждение о заложенном в здании взрывном устройстве поступало в ТРЦ «Мега», однако информацию о проведении эвакуации в связи с этим «Континенту Сибирь» там не подтвердили.

По последней информации от очевидцев, эвакуация в ТРЦ «Аура» завершена.

Ранее сообщалось о том, что большинство торгово-развлекательных центров в Новосибирске закрыли фуд-корты после введения QR-кодов в общепитах.