Налоговики арестовали автомобиль новосибирца за долг в 300 тыс. рублей

В Новосибирске арестовали автомобиль местного жителя из-за долга в размере более 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.

В пресс-службе регионального УФНС уточнили, что 60-летний новосибирец накопил долг в размере более 300 тыс. рублей за четыре года. Из общей суммы задолженности 265 тыс. рублей — по транспортному налогу. Мужчина уклонялся от уплаты, имея в собственности четыре автомобиля.

«В рамках проводимых действий по возбужденному службой судебных приставов исполнительному производству к поиску имущества подключились сотрудники налоговой службы. Было установлено, что личный автомобиль должника марки Lexus RX350 2006 года выпуска паркуется в одном из дворов в Ленинском районе областного центра. В ходе данного рейда принято решение эвакуировать на штрафстоянку принадлежащий должнику автомобиль», — указано в сообщении.

Отмечается, что Межрайонной инспекцией ФНС России №17 по Новосибирской области (Долговым центром) совместно со службой судебных приставов всего проведено десять рейдов по аресту автотранспортных средств. Общая сумма задолженности автовладельцев по имущественным налогам составляет 1,5 млн рублей.

В пресс-службе регионального управления ФНС добавили, что всего жители Новосибирской области имеют задолженность по имущественным налогам физических лиц в размере 2 млн рублей. Из них 1,5 млрд руб. — по транспортному налогу, 298 млн руб. — по налогу на имущество физических лиц, 249 млн руб.— по земельному налогу.

Напомним, в Новосибирской области трехлетний ребенок вошел в число должников по налогам. Его задолженность составляет около 2 тысяч рублей.