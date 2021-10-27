В Новосибирской области трехлетний ребенок стал должником по налогам

Трехлетний житель Новосибирской области вошел в число должников по налогам, сообщил руководитель управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев в ходе пресс-конференции ТАСС.

По словам Алексея Легостаева, самым молодым должником по налогам в Новосибирской области стал трехлетний ребенок. На него оказался записан объект недвижимости. Долг юного новосибирца по имущественному налогу составил около 2 тысяч рублей.

«В долевой собственности находится квартира, исчислен налог маме, папе, ребёнку. И если родители как законные представители этого физического лица, налогоплательщика, не оплатили за него эту сумму налога, то за физическим лицом, за ребенком, числится этот долг. Принудительное взыскание, понятно, будет осуществляться с родителей, не с самого ребенка», — уточнил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Он также добавил, что самому старому должнику в регионе оказалось 102 года. У него сформирована задолженность в размере чуть более 100 рублей по земельному налогу.

Руководитель регионального УФНС также назвал самые крупные суммы начисленных имущественных налогов в регионе. Среди рекордсменов по этому показателю — собственник автомобиля, который заплатил 310 тыс. рублей налога за машину. В списке рекордсменов также числится владелец 288 транспортных средств, которому предстоит уплатить налог на сумму 2,5 млн рублей.

«По состоянию на 22 октября объем поступлений имущественных налогов от физических лиц, с учетом погашения задолженности прошлых лет, составил 1 млрд 382 млн руб. Это на 152 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года, рост 12%», — сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Уточняется, что размер задолженности по имущественным налогам составляет 2 млрд рублей, при этом за девять месяцев текущего года она была снижена на 736 млн рублей. 75% долга приходится на транспортный налог, 15% — налог на имущество и 10% — земельный налог.

В сообщении уточняется, что задолженность по имущественным налогам имеют свыше 610 тыс. жителей региона, у 39 из них зафиксирован долг более 1 млн рублей, у 110 человек — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Самой многочисленной группой должников оказались лица, которые должны перечислить в бюджет менее 1 тыс. рублей. К ней относятся 403 тыс. человек.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что УФНС по Новосибирской области приостановит личный прием и обслуживание граждан из-за нерабочих дней.