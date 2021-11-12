Универсальный спорткомплекс с боксерским рингом построят до конца года под Новосибирском

В рабочем поселке Колывань Новосибирской области до конца текущего года будет построен новый, многофункциональный спорткомплекс, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Строительство спортивного сооружения ведется под контролем регионального министерства строительства по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области». Кроме того, предусмотрено софинансирование из федерального бюджета в рамках государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт с заместителем министра физической культуры и спорта региона Дмитрием Прониным посетили стройплощадку будущего спорткомплекса и проверили степень готовности объекта к вводу в эксплуатацию.

«Площадь нового спорткомплекса – почти 2 000 кв. м. По проекту это многофункциональное, универсальное сооружение, в котором будут созданы условия для занятий как командными видами спорта – баскетбол, волейбол, мини-футбол, так и индивидуальными – бег, спортивная ходьба, бокс. Подобный комплекс уже построен и работает в Тогучинском районе, при строительстве здания в Колывани используется проектная документация повторного применения, признанная экономически эффективной. Сегодня строители идут в графике, по плану ввод объекта – до конца 2021 года», – отметил министр.

Дмитрий Пронин добавил, что строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом (ФОК) будет завершено по графику, ввод объекта запланирован до конца года.

«Объект находится в высокой степени готовности, завершаются отделочные и пусконаладочные работы, а также комплектация спортивным оборудованием и мебелью. Основной объем работ уже успешно выполнен в срок. Проведено благоустройство территории возле спорткомплекса, строители успели ещё до снега. Кроме того, благодаря администрации Колывани сделаны примыкающие подъездные пути», — рассказал он, подчеркнув, что это очень важный объект для Колыванского района, где не было универсального спортивного комплекса.

Объект будет использоваться и детско-юношеской спортивной школой Колыванского района для проведения тренировочных мероприятий по различным игровым видам спорта, и для массовых занятий спортом.

По проекту в трехэтажном спорткомплексе будут обустроены универсальный игровой зал для занятий командными видами спорта, антресоль по периметру игрового зала с беговой дорожкой, зал для тренировок боксеров с напольным рингом, тренажерный зал с оборудованием для развития силы и выносливости. Кроме того, в здании запланированы медицинский блок, тренерские помещения, душевые и раздевалки. Комплекс приспособлен для занятий маломобильных групп населения. После ввода спорткомплекса в эксплуатацию, здесь смогут заниматься различными видами спорта более 50 человек в смену. Объект строится по партийному проекту «Детский спорт», в рамках которого в прошлом году была предоставлена субсидия на частичное софинансирование из федерального бюджета.

Министр строительства также подчеркнул, что помимо спорткомплекса в Колывани в 2021 году на территории региона уже введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в Кольцово, в планах 2022-2023 годов – реконструкция стадиона «Труд» в Куйбышеве, строительство футбольного поля в Бердске, реконструкция бассейна СКА в Новосибирске. Кроме того, в регионе продолжается строительство Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске.