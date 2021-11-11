Шесть лет колонии получил новосибирец за финансирование терроризма

Суд приговорил жителя Новосибирска к шести годам колонии за финансирование зарубежных террористических организаций, сообщает пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

1-й Восточный окружной военный суд признал жителя Новосибирска Боходиржона Чукаева виновным в содействии террористической деятельности. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Согласно материалам ведомства, обвиняемый, сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», в 2015 году через отделение одного из банков осуществлял переводы денежных средств в иностранной валюте за границу для финансирования зарубежных террористических организаций, которые действуют на территории ближневосточных стран.

«Чукаев Б.С. выехал из Новосибирска в одну из республик ближнего зарубежья, после чего объявлен в международный розыск и задержан в марте 2021 года при пересечении Государственной границы Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) в отношении задержанного. Суд вынес приговор обвиняемому 11 ноября.

По словам прокурора кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Новосибирской области Юлии Нуреевой, обвиняемый пожертвовал террористам $370 по курсу 2015 года.

«У него не самый суровый приговор за подобные преступления. Связанно это с прошлой редакцией статьи. Когда он совершал в 2015 году преступление, действовала другая редакция Уголовного Кодекса. Тогда за это преступление было предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, и это преступление было тяжким. Сейчас оно относится к категории особо тяжких преступлений и предусматривает до 15 лет лишение свободы», — сообщила «Континенту Сибирь» Юлия Нуреева.

Напомним, в конце июля суд арестовал жителя Новосибирска, сторонника запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», связанной со за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года. Он перевел более 2,4 млн рублей представителям организации.