В здании бывшего роддома №2 в Новосибирске разместят модернизированную поликлинику

В Новосибирске завершена реорганизация родильного дома № 2 по улице Чехова. Здание роддома остаётся в системе здравоохранения — в нём разместится филиал поликлиники № 2, для которого в рамках программы модернизации первичного звена приобретено новое оборудование.

Бывшие здания женской консультации на улице Лескова и родильного дома на улице Чехова в Новосибирске переходят городской клинической поликлинике № 2, сообщили в правительстве региона 10 ноября.

В здании бывшего роддома откроются структурные подразделения поликлиники до конца года. Руководившая родильным домом Ирина Дрёмова возглавит гинекологическую больницу №2 – на соответствующую должность она была назначена 8 ноября.

По словам главного врача поликлиники №2 Игоря Сабурова, на втором этаже медучреждения будет размещён дневной стационар паллиативного отделения, а на первом – диагностический центр, для него уже приобретено новое оборудование. Здесь будет проводиться функциональная и ультразвуковая диагностика, а также эндоскопия. Вести приём в центре будут онкологи и кардиологи.

Кроме того, в поликлинике откроется кабинет с современной системой нагрузочного тестирования – стресс-тест системой с велоэргометром.

«Это новейшее оборудование, компьютеры и велотренажер. Оно позволяет оценить работу сердца и легких», – цитирует Игоря Сабурова пресс-служба областного правительства.

Всего на оснащение городской клинической поликлиники № 2 в этом году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» направлено более 38 млн рублей.

С 2021 года в регионе стартовала программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы», утвержденная правительством Новосибирской области. За пять лет её реализации планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжёлого» – 90 единиц.

Напомним, в начале ноября врачи Новосибирской области получили 33 новых автомобиля скорой помощи.