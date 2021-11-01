Власти думают об отмене празднования Дня единства в Новосибирске из-за COVID-19

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с предложениями перенести празднование Дня единства на более поздний срок, либо провести его в онлайн-формате. Свои пожелания он озвучил на оперативном совещании, которое прошло 1 ноября в областном правительстве.

Как напомнил губернатор, через три дня наступает государственный праздник – День народного единства.

«Новосибирцы уже привыкли, что в этот день проводятся традиционные мероприятия, в основном это межнациональные празднования, когда многие национальные объединения совместно проводят праздничные концерты, различные культурные и спортивные мероприятия. В этом году даже гастрономические мероприятия были запланированы. Понятно, что нам всем вместе хотелось бы дружно отметить этот день, но с учетом эпидситуации, с учетом нерабочих дней, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным, я рекомендую либо перенести подобные мероприятия на более поздний срок, либо, если это невозможно, организовать их проведение в онлайн-режиме», — заявил он.

Андрей травников подчеркнул, что в прошлом году подобная практика празднования онлайн уже была и опыт имеется.

«Массовых мероприятий в эти дни не допускаются – просьба это учесть», — добавил губернатор.

Ранее власти планировали потратить на празднование дня народного единства в Новосибирске из областного бюджета в 1,4 млн рублей. Мероприятие предусматривало участие не менее 1 000 человек.