Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции

Следственным отделом по городу Обь возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полицейского, который распылил перед задержанным мужчиной перцовый баллончик. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия) в отношении 30-летнего оперативного дежурного отдела полиции.

«По данным следствия, днем 22 октября 2021 года подозреваемый, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в дежурной части отделения полиции распылил перцовый баллончик в комнате административно-задержанных, отчего 33-летний мужчина испытал физическое страдание», — сказано в сообщении.

В ходе допроса вину в совершении инкриминируемого деяния фигурант по делу признал в полном объеме. В настоящее время следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий им способствовавших.

Напомним, ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который подозревается в приобретение и хранение наркотиков в крупном размере.