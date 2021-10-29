Новосибирским работникам бюджетной сферы повысят зарплаты

В соответствии с постановлением мэрии, с 1 октября зарплата учителям, воспитателям, библиотекарям и другим категориям работников городской бюджетной сферы проиндексирована на 3,9%. Решение об этом принял глава города Анатолий Локоть, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Повышение заработной платы также предусмотрено специалистам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы: экспертам, инженерам, техникам. Соответствующее постановление уже подписано и вступит в силу после официального опубликования.

«Отдельным категориям работников бюджетной сферы в 2021 году будет обеспечено сохранение соотношения 100% и 200% к среднемесячной начисленной зарплате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по региону», — отметили в мэрии, добавив, что всего в муниципальных учреждениях города Новосибирска на текущий момент работает более 50 000 человек.

Индексация связана с ростом потребительских цен на товары и услуги и не распространяется на муниципальных служащих. В последний раз индексация зарплат работников муниципальных учреждений в Новосибирске проводилась в год назад – с 1 октября 2020 года на 3%.

Проект решения рассматривался на сессии горсовета 27 октября. Речь шла о предложении с 1 октября проиндексировать на 3,9% должностные оклады всех муниципальных служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами и размер ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности. Решение было одобрено в первом чтении абсолютным большинством голосов (39 человек из 44). Однако в связи с поступившей поправкой от депутата Антона Картавина решение об индексации зарплат сотрудникам мэрии было перенесено на следующую сессию. Таким образом, исходя из этого, повышение зарплаты указанным выше категориям работников стоило бы ожидать не ранее, чем через месяц.



Чтобы заложниками этого юридического казуса не оказались десятки тысяч работников муниципальной сферы, мэр Анатолий Локоть принял решение проиндексировать зарплаты бюджетникам, не дожидаясь декабрьской сессии горсовета. Муниципальных служащих прибавка к зарплате не коснётся до тех пор, пока ситуацию не разрешит совет депутатов.

Добавим, на сессии депутатов горсовета Новосибирска, помимо этого, были внесены изменения в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.