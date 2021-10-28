Повысить безопасность в школах и увеличить зарплаты техработникам: каковы итоги одиннадцатой сессии горсовета Новосибирска?

27 октября на очередной сессии депутатов горсовета Новосибирска внесли изменения в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Традиционно большая часть корректировок касалась социальной сферы. Особое внимание депутаты уделили обсуждению повышения уровня и оплаты охраны школ, а также повышению заработных плат младшего обслуживающего персонала в образовательных учреждениях города.

Проект решения о внесении изменений в бюджет города Новосибирска с дополнениями, внесенными Советом депутатов 8 октября, предполагает увеличение доходной и расходной части бюджета за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов и планируемых к получению в 2021 году дополнительных собственных доходов. С учетом изменений и параметров бюджета города на 2021 год, доходы составят 56,9 млрд руб., в том числе межбюджетные трансферты — 28 млрд руб., расходы — 57,7 млрд руб., дефицит бюджета — 800 млн руб. При этом первоначально на 2021 год доходы составляли 50 млрд 61 млн руб., расходы — 50 млрд 861 млн руб., дефицит остался неизменен. Об этом рассказал на сессии начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков.

Он также добавил, что на плановый период 2022–2023 годов запланировано увеличение объемов за счет межбюджетных трансфертов на 406,3 и 730,7 млн руб. соответственно. Плановый дефицит бюджета города на 2022–2023 годы не изменится.

Часть поступивших в результате трансфертов средств запланировано выделить на ресурсное обеспечение и охрану школ, чтобы повысить не столько зарплаты охранникам, сколько качество исполняемой ими работы по обеспечению безопасности учеников, что оказалось одним из важных, по мнению многих депутатов, вопросов. Помимо этого, был поднят вопрос и об увеличении заработной платы уборщицам в школах и детсадах, которым прибавилось работы в связи с пандемией и обязательной обработкой помещений дезсредствами.

Депутат Совета депутатов Новосибирска по округу № 27 Александр Бурмистров отметил, что в регионе складывается критическая ситуация с ковидом, эпицентры распространения — это места массового скопления граждан, в том числе школы и детсады.

«Изучая изменения в социальных программах, я увидел увеличение затрат на зарплаты в отрасли образования — порядка 190 млн рублей. Интересует, учтен ли здесь вопрос необходимости увеличения заработных плат для уборщиц в школах? Насколько понимаю, в связи с введенными у нас ограничениями ужесточился и регламент работ по уборке школ, которые регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Работы, таким образом, становится больше, и поступает информация, что в школах не хватает для этого работников. Будут ли у нас каким-то образом они дополнительно финансироваться? Учтено ли это в поправках, и если нет, то планируется ли проблему зарплат уборщиц учесть при внесении изменений в бюджет на следующий год?» — задал вопрос депутат.

Начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев ответил, что, принимая такие решения, департамент руководствуется теми нормативными документами, которые регламентируют оплату заработной платы исходя из прожиточного минимума, который сейчас составляет 15 990 рублей.

«Что касается дополнительных средств: сейчас для увеличения фонда заработной платы требуется 65 млн руб., и мы прорабатывали этот вопрос совместно с департаментом финансов. Увеличение зарплат технических работников произойдет, если будет определено соответствующими нормативными документами. По отрасли образования мы правовые и финансовые основания для этого не имеем», — добавил он.

По словам Рамиля Ахметгареева, средний размер зарплаты технических работников по дошкольным образовательным учреждениям по состоянию на октябрь составляет 20,6 тыс. руб., по общеобразовательным учреждениям — 21,6 тыс. руб.

Первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев согласился, что тема повышения зарплат работникам, безусловно, важная. «Вопрос выплат зарплат и вопросов повышения окладов младшему техническому персоналу, безусловно, в полном объеме относится к полномочиям муниципалитета. Мы будем над этим вопросом работать», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный поднял еще один важный вопрос — о дополнительном выделении средств на охрану школ.

«Пойдут ли дополнительные средства в размере 10,5 млн руб. на увеличение числа охранников в школах или они исключительно на увеличение материального благосостояния работников и владельцев охранных агентств? Родители учеников сейчас обеспокоены тем, куда пойдут деньги, поскольку часто сами оплачивают дополнительно охранников в школах, боятся, что оплата увеличится для них, и хотели бы, чтобы охранники оплачивались за счет этих средств», — отметил он.

Рамиль Ахметгареев уточнил, что эти средства выделяются на увеличение стоимости часа работы охранника. «До этого мы дважды увеличивали стоимость оплаты охраны, два года назад она составляла 70 руб. за час. Поэтапно ставка увеличивалась, и сегодняшний прирост — самое финансово емкое увеличение. Рассматривая бюджет проекта на 2022 год, мы закладываем увеличение ставки более чем на 50%. Если говорить о жалобах родителей, то в большей степени они касались качественного состава сотрудников частных охранных фирм, и свой упор мы будем делать на его изменение. Нам и самим хотелось бы увидеть изменения в работе охранных фирм при условии увеличения их ставок, и на это работа департамента и будет направлена», — добавил он.

Глава постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Совета депутатов города Новосибирска Андрей Гудовский добавил, что эти деньги пойдут не на то, чтобы собственники охранных предприятий «жили хорошо», а на то, чтобы директора школ и детсадов проводили свои котировки, подбирали охранные предприятия, которые достойно обеспечат безопасность детям.