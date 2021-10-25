Сибирские таможенники изъяли 15 тонн санкционных товаров с начала года

С января по сентябрь сибирские таможенники выявили 15 тонн санкционных товаров и более 177 тонн предполагаемого контрафакта. Проверки проходили как непосредственно на внутреннем рынке, так и вблизи российско-казахстанской границы.

Специалисты Сибирского таможенного управления за третий квартал 2021 года выявили 15 тонн санкционных товаров и 177,8 тыс. изделий с признаками контрафакности.

Как сообщили в ведомстве 25 октября, надзорные мероприятия проводились на внутреннем рынке Сибири и вблизи российско-казахстанской границы.

«Из нелегального оборота за девять месяцев нынешнего года изъято 270,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок РФ, 135 тысяч единиц товаров без обязательной маркировки (обувь, автомобильные шины, фотовспышки, парфюмерная продукция, отдельные предметы одежды, постельное белье), а также 629 меховых изделий, на которых отсутствовали необходимые контрольные идентификационные знаки», — говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

В ведомстве отметили, что с сентября обязательной маркировке подлежит молочная продукция со сроком хранения более 40 суток, а с декабря – молочная продукция со сроком хранения до 40 суток и минеральная вода. Кроме того, с 1 марта 2022 года средства идентификации обяжут наносить на упакованную питьевую воду, велосипеды и велосипедные рамы.

Сотрудники мобильных групп таможенного управления также выявили 175 нарушений при перемещении лесоматериалов объёмом более 6,5 тыс. кубометров. По всем этим фактам возбуждено шесть уголовных дел по ст. 226.1 УК РФ и 103 дела об АП.

По словам начальника Сибирского таможенного управления Александра Ястребова, по результатам работы с января по сентябрь в российский бюджет доначислено 592 млн руб., взыскано 491 млн руб.

Всего возбуждено 259 дел об административных правонарушениях, большинство из которых связаны с недекларированием, недостоверным декларированием, а также нарушением сроков подачи деклараций на товары, документов и сведений, и 23 уголовных дела – в основном по фактам контрабанды стратегически важных ресурсов и уклонения от уплаты таможенных платежей.

Напомним, в октябре завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-начальника тылового обеспечения Красноярской таможни, обвиняемого в получении взятки.