Экс-начальника тылового обеспечения Красноярской таможни осудят за взятку забором

Бывшего начальника отдела тылового обеспечения Красноярской таможни осудят за получение взятки металлическим забором.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела тылового обеспечения Красноярской таможни и гендиректора одной из коммерческих организаций Красноярского края, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Сотрудник Красноярской таможни обвиняется в получении взятки в значительном размере (часть 3 ст. 290 УК РФ) и в превышении должностных полномочий (часть 1 ст. 286 УК РФ), директор организации — в совершении мошенничества с использованием служебного положения (часть 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, летом прошлого года сотрудник отдела тылового обеспечения предложил знакомому, который является директором ООО ПК «Автоматические защитные системы», принять участие в аукционе на заключение госконтракта на поставку и монтаж рольставней для нужд Сибирской электронной таможни, в котором гарантировал победу. Сумма контракта составила свыше 1,5 млн рублей.

Уточняется, что после заключения госконтракта организация выполнила соответствующие работы, но их качество не отвечало требованиям договора. Однако работник Красноярской таможни, зная о допущенных нарушениях, подписал акты приемок выполненных работ. За оказание содействия в заключении контракта подрядчик установил на его дачном участке забор из металлоконструкций.

«Преступными действиями обвиняемого начальника отдела тылового обеспечения Красноярской таможни причинен ущерб на сумму более 240 тыс. рублей. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю совместно с сотрудниками службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления», — сказано в сообщении.

Уточняется, что фигуранты признали вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, накануне суд заключил под стражу на два месяца замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.