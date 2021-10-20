Завод «Искра» получил награду от Российского профсоюза работников промышленности

Председатель Российского профсоюза работников промышленности Андрей Чекменев наградил генерального директора Новосибирского механического завода «Искра» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех Сергея Кондратьева нагрудным знаком за активное сотрудничество с профсоюзной организацией и большой вклад в развитие социального партнерства. Также награду получила председатель первичной профсоюзной организации завода Татьяна Лаврова.

Председатель Российского профсоюза работников промышленности Андрей Чекменев наградил генерального директора НМЗ «Искра» Сергея Кондратьева за активное сотрудничество с профсоюзной организацией и большой вклад в развитие социального партнерства нагрудным знаком Роспрофпрома «За сотрудничество». Он учрежден Российским профсоюзом работников промышленности для награждения лиц, внесших совместно большой вклад в развитие социального партнерства, реализацию трудовых, социальных и культурных интересов работников, укрепление международного сотрудничества профсоюза и заслуги в области промышленности и науки.

Председатель первичной профсоюзной организации Новосибирского механического завода «Искра» Татьяна Лаврова также отмечена Роспрофпромом. Ей вручили наградной знак «За активную работу в профсоюзе».

На сегодня профсоюзная организация на заводе объединяет 1340 человек — это 51% от общего количества работников. За четыре года в члены профсоюза принято 530 человек. Профсоюз курирует исполнение коллективного договора, порядок индексации заработной платы, вопросы материальной помощи и пр.

«За последнее время на предприятии был пересмотрен и принят новый Коллективный договор сроком на три года. По результатам работы комиссии по социально-трудовым отношениям в него были внесены нормы, улучшающие социальную программу для работников предприятия. На протяжении предыдущего и нынешнего годов мы постоянно дорабатывали и дополняли социальный пакет для сотрудников. Так, общая сумма выплат по этому направлению за 2020 год составила порядка 84 млн рублей. На охрану труда в этот период было потрачено 42,8 млн рублей. В этом году тоже не отстаем», — пояснил генеральный директор НМЗ «Искра» Сергей Кондратьев.

Напомним, что холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех и Российский профсоюз работников промышленности подписали Декларацию о реализации единых принципов в области безопасности труда. Общие усилия социальных партнеров направлены на решение задач по сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и популяризацию культуры безопасности труда.

По материалам пресс-службы компании