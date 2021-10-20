Завод «Искра» получил награду от Российского профсоюза работников промышленности

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Завод «Искра»

Председатель Российского профсоюза работников промышленности Андрей Чекменев наградил генерального директора Новосибирского механического завода «Искра» холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех Сергея Кондратьева нагрудным знаком за активное сотрудничество с профсоюзной организацией и большой вклад в развитие социального партнерства. Также награду получила председатель первичной профсоюзной организации завода Татьяна Лаврова.

Председатель Российского профсоюза работников промышленности Андрей Чекменев наградил генерального директора НМЗ «Искра» Сергея Кондратьева за активное сотрудничество с профсоюзной организацией и большой вклад в развитие социального партнерства нагрудным знаком Роспрофпрома «За сотрудничество». Он учрежден Российским профсоюзом работников промышленности для награждения лиц, внесших совместно большой вклад в развитие социального партнерства, реализацию трудовых, социальных и культурных интересов работников, укрепление международного сотрудничества профсоюза и заслуги в области промышленности и науки.

Председатель первичной профсоюзной организации Новосибирского механического завода «Искра» Татьяна Лаврова также отмечена Роспрофпромом. Ей вручили наградной знак «За активную работу в профсоюзе».

На сегодня профсоюзная организация на заводе объединяет 1340 человек — это 51% от общего количества работников. За четыре года в члены профсоюза принято 530 человек. Профсоюз курирует исполнение коллективного договора, порядок индексации заработной платы, вопросы материальной помощи и пр.

«За последнее время на предприятии был пересмотрен и принят новый Коллективный договор сроком на три года. По результатам работы комиссии по социально-трудовым отношениям в него были внесены нормы, улучшающие социальную программу для работников предприятия. На протяжении предыдущего и нынешнего годов мы постоянно дорабатывали и дополняли социальный пакет для сотрудников. Так, общая сумма выплат по этому направлению за 2020 год составила порядка 84 млн рублей. На охрану труда в этот период было потрачено 42,8 млн рублей. В этом году тоже не отстаем», — пояснил генеральный директор НМЗ «Искра» Сергей Кондратьев.

Напомним, что холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех и Российский профсоюз работников промышленности подписали Декларацию о реализации единых принципов в области безопасности труда. Общие усилия социальных партнеров направлены на решение задач по сохранению жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и популяризацию культуры безопасности труда.

По материалам пресс-службы компании

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