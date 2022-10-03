Погибшему на Украине выпускнику Новосибирского военного училища присвоили звание Героя России

Погибшему при проведении специальной военной операции на Украине выпускнику Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) присвоено звание Героя России. Он прикрывал свою группу, выходящую из окружения.

Об этом сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По словам главы города, звание Героя России посмертно присвоено выпускнику Новосибирского высшего военного командного училища Александру Ефимову Указом президента РФ Владимира Путина.

«В ходе выполнения специального боевого задания в Харьковской области Александр Ефимов был тяжело ранен. Отдав приказ подчиненным выходить из окружения, до последнего патрона прикрывал товарищей» — сообщил глава города в своем телеграм-канале.

Анатолий Локоть добавил, что после того, как Ефимов был окружен противниками, он «подорвал их и себя гранатой». Выпускник НВВКУ участвовал в специальной военной операции в должности заместителя командира роты разведывательного батальона.

Александр Ефимов родился 25 ноября 1994 года в Можге Удмуртской Республики, окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2018 году, сообщается на сайте главы республики.

Ефимов принимал участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республики. Он погиб 25 марта при выполнении боевых специальных задач.

Напомним, ранее звания Героя России был удостоен выпускник НВВКУ Балдан Цыдыпов за подвиг в ходе спецоперации на Украине. Он спас 150 сослуживцев от гибели.