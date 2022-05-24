Депутат Заксобрания Новосибирской области стал Почетным гражданином региона

Василий Попов
 
Миниатюра для: Депутат Заксобрания Новосибирской области стал Почетным гражданином региона

Депутат регионального Заксобрания, президент промышленно-строительного концерна «Сибирь» Валерий Червов награжден званием «Почетного гражданина Новосибирской области». 

Постановление «О награждении наградами Новосибирской области» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации за подписью губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Звание «Почетного гражданина Новосибирской области»  присвоено депутату Заксобрания Валерию Червову за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона и повышении авторитета Новосибирской области в России и за рубежом.

«За выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Новосибирской области, повышении авторитета Новосибирской области в Российской Федерации и за рубежом присвоить почетное звание «Почетный гражданин Новосибирской области»: Червову Валерию Дмитриевичу — президенту ООО УК «Концерн «Сибирь», депутату Законодательного собрания Новосибирской области, заслуженному строителю Российской Федерации», — указано в документе.

Почетное звание также присвоили директору МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», заслуженному учителю школы РСФСР Ирине Михно.

Как сообщается на сайте правительства региона, звание «Почетный гражданин Новосибирской области» учреждено в 2012 году, оно является высшей наградой области. Звание присваивается не более чем трем гражданам в два года.

Напомним, в середине января мэру Новосибирска Анатолию Локтю присвоили звание «Ветеран труда». В  2014 году глава города был награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма».

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