Депутат Заксобрания Новосибирской области стал Почетным гражданином региона

Депутат регионального Заксобрания, президент промышленно-строительного концерна «Сибирь» Валерий Червов награжден званием «Почетного гражданина Новосибирской области».

Постановление «О награждении наградами Новосибирской области» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации за подписью губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Звание «Почетного гражданина Новосибирской области» присвоено депутату Заксобрания Валерию Червову за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона и повышении авторитета Новосибирской области в России и за рубежом.

«За выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Новосибирской области, повышении авторитета Новосибирской области в Российской Федерации и за рубежом присвоить почетное звание «Почетный гражданин Новосибирской области»: Червову Валерию Дмитриевичу — президенту ООО УК «Концерн «Сибирь», депутату Законодательного собрания Новосибирской области, заслуженному строителю Российской Федерации», — указано в документе.

Почетное звание также присвоили директору МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», заслуженному учителю школы РСФСР Ирине Михно.

Как сообщается на сайте правительства региона, звание «Почетный гражданин Новосибирской области» учреждено в 2012 году, оно является высшей наградой области. Звание присваивается не более чем трем гражданам в два года.

Напомним, в середине января мэру Новосибирска Анатолию Локтю присвоили звание «Ветеран труда». В 2014 году глава города был награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма».