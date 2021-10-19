Снижение административного давления обсудили участники бизнеса Новосибирской области

Предприниматели, представители контрольных ведомств и органов власти подготовили предложения для снижения административного давления на бизнес, сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области.

В межведомственном совещании по обсуждению итогов Индекса «Административное давление» участие приняли представители профильных министерств, прокуратуры, территориальных управлений федеральных органов государственного контроля, предпринимательских объединений.

Индекс учитывает показатели ключевых контрольных ведомств. В нем анализируются показатели: доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору; доля предупреждений от общего числа наказаний; доля штрафов, наложенных без проведения плановых и внеплановых проверок, а также административный «налог».

По сравнению с 2020 годом часть контрольно-надзорных органов улучшили свои результаты. Фиксируется снижение числа жалоб на указанные органы, все чаще отмечается применение предупреждений к участникам бизнеса вместо штрафов. Так, например, Роспотребнадзор увеличил долю предупреждений с 16,1% до 29,1%, Ростехнадзор — с 3,66% до 24,3%. По показателю «Доля штрафов, наложенных без проведения проверок» Ростехнадзор в Новосибирской области показал лучший результат по стране – 0,3%.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Николай Мамулат предложил контрольно-надзорным ведомствам рассмотреть возможность принятия дополнительных мер.

«Мы не говорим о том, что необходимо отказаться от проверок, но сделать процесс проведения контрольно-надзорных мероприятий прозрачным и открытым, и обеспечить соблюдение прав предпринимателей – наша совместная задача. <…> Мы видим, что за последние 5 лет область достигла исторического максимума по объему инвестиций. Так, в 2020 году освоено 263,9 млрд рублей в основной капитал, что на 1,4% больше, чем в 2019. По итогам 2021 года ожидается рост на 3%», — сказал Николай Мамулат.

Представители Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» сообщили, что важно исключить из практики наложение штрафов одновременно и на организацию, и должностное лицо, поскольку это несет двойную нагрузку на малый бизнес. Они также отметили, что в в регионе сократилось количество плановых контрольных мероприятий, однако число внеплановых проверок все еще остается существенным, при этом большая часть из них проводится по заявлениям физических лиц. Известны ситуации, когда в жалобах указываются недостоверные данные. Зачастую инструмент используется как средство недобросовестной конкурентной борьбы.

Участники встречи приняли решение обобщить и направить в адрес федерального бизнес-омбудсмена предложения по расчету показателей Индекса, а также рекомендовать контрольно-надзорным органам для ослабления административного давления на бизнес усилить профилактическую работу, направленную на сокращение правонарушений со стороны подконтрольных лиц и реализовать мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности предпринимателей и разъяснение обязательных требований.

Они также рекомендовали увеличить долю предупреждений от общего числа наказаний в тех органах контроля, где этот показатель был низким, и уделить пристальное внимание штрафам, наложенным без проведения плановых и внеплановых проверок.