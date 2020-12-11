Еще до появления первых случаев заболевания уханьским коронавирусом 2020 год в России должен был стать Годом предпринимателя. Но так получилось, что именно пандемия ударила малый и средний бизнес сильнее всех, причем не только в России, но и по всему миру. Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Новосибирской области НИКОЛАЙ МАМУЛАТ в интервью «Континенту Сибирь» рассказал, как предпринимательское сообщество боролось с кризисом в отдельно взятой области и как продолжает бороться сейчас.

— Николай Егорович, сейчас мы проходим вторую волну коронавируса — можно ли сравнить ее с первой по сумме последствий для экономики? Стоит ли ожидать новой волны закрытий?

— Март, апрель и май этого года — самые, наверное, напряженные месяцы за все время нашей работы. После чего ситуация начала выправляться. Большинство предпринимателей, в том числе относящихся к наиболее пострадавшим отраслям, начали адаптироваться к новым реалиям, переходить на новые форматы работы.

Вообще, малый и средний бизнес Новосибирска и области всегда был устойчив к различного рода встряскам. Да, первая волна коронавируса и ограничений стала форс-мажором, многие просто не знали, что делать, но хочу отметить, что за время локдауна мы смогли сохранить более 75% экономики региона. По сравнению с соседями — а мы можем сравнивать, поскольку участвуем в еженедельных видеоконференциях уполномоченных в субъектах РФ — Новосибирская область прошла самый тяжелый период «коронакризиса» относительно плавно. В первую очередь благодаря взаимодействию бизнес-сообщества и региональной власти.

Сегодня между контрольными ведомствами и бизнес-сообществом региона выстраивается активный диалог. Сами предприниматели консолидируют свои усилия в решении общих вопросов, понимая, что теперь необходимо работать по-новому, в том числе проявляя социальную ответственность за коллективы, клиентов и свой бизнес.

— Расскажите поподробнее про сегмент малого и среднего бизнеса. Как выглядит ситуация в Новосибирской области на общем фоне? Какие отрасли чувствуют себя лучше и хуже?

— Да, негативных явлений в новосибирской экономике за этот год хватало. Тем не менее малый и средний бизнес в Новосибирской области показывает пусть и небольшой, но уверенный рост. Об этом свидетельствует индекс роста МСП в регионах России. Это сводный показатель, который основан на данных банковской статистики, показателях налоговой службы и других объективных данных. Все регионы нашей страны для объективности поделены на четыре группы, исходя из численности малых и средних предприятий. Новосибирская область находится в «зеленой зоне», где занимает шестое место с коэффициентом 22,9 пункта. Это значит умеренный рост. Для наглядности могу привести среднероссийский индекс — минус 3,46 пункта. Это стагнация.

Если взять статистику по отраслям — хуже всего пришлось библиотекам и музеям, организациям в области искусства и организации развлечений, туристическим агентствам и ресторанам. Намного лучше себя чувствуют металлургия, лечебные заведения, включая ветеринарные клиники и финансовые организации.

— А изменилась ли работа аппарата в период пандемии?

— Конечно. Большинство предпринимателей нуждалось в оперативной информации по мерам поддержки, поэтому с первых дней пандемии аппаратом уполномоченного была открыта горячая линия для консультирования. За этот год количество обращений предпринимателей выросло вчетверо, мы постоянно поддерживали связь с предпринимателями и региональными органами власти, консолидируя поступающую информацию, и занимались совместными поисками решений по выходу из сложившейся ситуации.

По поручению федерального бизнес-омбудсмена был проведен цикл опросов «Мнение собственников и руководителей малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей о мерах государственной поддержки в период эпидемии коронавируса». Необходимо отметить, что в острую фазу кризиса опросы бизнеса стали самым актуальным источником информации, когда официальная статистика запаздывала. Результаты опросов помогли в оценке реального положения бизнеса и принимаемых мер поддержки, а также в подготовке предложений по изменению и дополнению данных мер.

Наши предложения по актуализации Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства были рассмотрены на федеральном уровне. Дело в том, что государство принимало антикризисные меры поддержки для малых и средних предприятий, но условием получения поддержки являлось включение в Реестр. Но если по каким-либо причинам предприниматель не подал нужных сведений, он из Реестра исключался, а возврат был возможен не раньше 10 августа следующего года.

Данная информация была представлена федеральному омбудсмену, который обратился к Федеральной налоговой службе. В результате ФНС совместно с Минэкономразвития России были разработаны соответствующие поправки по ежемесячной актуализации Реестра МСП.

— Какие инструменты поддержки оказались самыми востребованными?

— Их много. Это и прямые субсидии на выплату зарплаты в размере МРОТ на 1 сотрудника в месяц. И мораторий на проверки. И снижение тарифов по страховым взносам. И продление действия срочных лицензий и иных разрешений. И льготное кредитование. И продление сроков уплаты налогов… Каждая из этих мер внесла какую-то свою часть. К сожалению, многие из них уже отработали свое, и мы ищем новые решения.

— Были ли проблемы в исполнении тех или иных программ?

— Такие сложности были — у нас есть примеры, когда бизнес сталкивался с трудностями в получении некоторых льгот, которые, не побоюсь этих слов, в тот момент были вопросом жизни и смерти. Например, в получении беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. В апреле и мае мы совместно с предпринимателями провели «контрольную закупку», попробовав получить беспроцентный кредит на выплату заработной платы по государственной программе. И оказалось, что это совсем непросто. Обратились в семь банков и не раз столкнулись с затягиванием вопроса, а также с отказами в стиле «у нас нет вашего расчетного счета». Мы собрали информацию, направили уполномоченному при президенте РФ Борису Титову — как потом оказалось, с похожими проблемами столкнулись не только предприниматели из Новосибирска. Что было дальше, мы знаем — голос бизнеса был услышан и поддержан. В очередном своем обращении президент Владимир Путин поручил обеспечить не менее 75% объема зарплатных кредитов гарантиями Внешэкономбанка. И тогда ситуация начала меняться. Риски коммерческих банков снизились, а их отношение к оценке заемщиков изменилось в лучшую сторону.

Сотрудничали мы и с Сибирским ГУ Центробанка, предоставляли информацию по банкам, выдающим «антикризисные». После этого такие кредиты стали доступны для бизнеса.

— Второй очень важный вопрос этого года для малого бизнеса — налоговая реформа…

— Согласен, отмена ЕНВД — тема очень актуальная. С точки зрения плательщика, это простой и очень удобный режим. С точки зрения ФНС — прекрасный инструмент для вывода экономики из тени. Который, тем не менее, с самого начала рассматривался как временный, и никто не собирался отменять его просто так, в одночасье.

В 2017 году он уже был продлен на три года. В 2019 году, учитывая непростую экономическую ситуацию, бизнес-сообщество выступило с инициативой продлить специальный налоговый режим до 2024 года. Однако предложение не получило поддержки: за это время появилась цифровая инфраструктура в виде онлайн-касс, а налоговая активизировала борьбу с «оптимизацией» налогов через дробление.

— И тогда было принято решение, что возможности сохранить эту форму налога нет?

— К сожалению, это так. Тогда институтом бизнес-омбудсменов было предложено, что в случае, если сохранение ЕНВД невозможно, необходимо совершенствовать существующие налоговые режимы. Варианты — упрощенная система, патентная система или налог на профессиональный доход, он же «налог для самозанятых». Эти решения и выводы основаны на практике, малый бизнес обеспокоен значительным увеличением налоговой нагрузки в будущем. Риски очевидны: закрытие бизнеса или уход «в тень», сокращение рабочих мест, возможно, и увеличение цен на товары. На протяжении 2020 года этот вопрос не раз обсуждался региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей, поднимался на различных федеральных и региональных площадках. Наша позиция такова, что отмена единого налога на вмененный доход требует изменения других режимов.

— Некоторые регионы уже предлагают оптимизировать УСН на местном уровне, пока Новосибирская область расширяет границы использования патента…

— По нашим данным, решения о снижении ставок по УСН в большинстве субъектах Федерации приняты. Единого критерия нет: кто-то уменьшил вариант «доходы минус расходы», кто-то обе формы сразу. Кто-то дает льготную ставку всем бывшим плательщикам ЕНВД, кто-то для одной главной отрасли. А некоторые регионы установили пониженные ставки для тех предпринимателей, которые меняют регистрацию, переезжая из других субъектов РФ. Еще Борис Титов недавно предложил унифицировать снижение ставки УСН на федеральном уровне, установив единый предельный уровень для бывших плательщиков ЕНВД. Сейчас вопрос находится на рассмотрении.

Необходимо отметить, что в Новосибирской области налоговые каникулы для вновь открывшихся предприятий на УСН продлены до 2023 года включительно, а также расширен перечень видов деятельности по применению патента.

— Какое еще событие этого года на региональном уровне вы бы назвали самым главным?

— Думаю, главным можно назвать открытие МФЦ «Мой бизнес», который может быть очень полезен тем, кто находится на старте предпринимательской деятельности. Не всегда хватает информации для того, чтобы эффективно пользоваться всеми имеющимися госпрограммами и финансовыми инструментами. Центр предназначен для того, чтобы сюда зашел обычный человек, а вышел уже предпринимателем. Так поставлена работа, в одном месте собраны все структуры, они оказывают поддержку малому и среднему предпринимательству.

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