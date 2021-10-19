Снижение административного давления обсудили бизнесмены Новосибирской области

Предприниматели, представители контрольных ведомств и органов власти подготовили предложения для снижения административного давления на бизнес, сообщает пресс-служба аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области.

13 октября по инициативе новосибирского бизнес-омбудсмена Николая Мамулата состоялось межведомственное совещание по обсуждению итогов Индекса «Административное давление» при участии представителей профильных министерств, прокуратуры, территориальных управлений федеральных органов государственного контроля, предпринимательских объединений.

Индекс учитывает показатели ключевых контрольных ведомств. В нем анализируются показатели: доля организаций и ИП, подвергнутых контролю и надзору; доля предупреждений от общего числа наказаний; доля штрафов, наложенных без проведения плановых и внеплановых проверок, а также административный «налог».

По сравнению с 2020 годом часть контрольно-надзорных органов улучшили свои результаты. Фиксируется снижение числа жалоб на указанные органы, все чаще отмечается применение предупреждений к участникам бизнеса вместо штрафов. Так, например, Роспотребнадзор увеличил долю предупреждений с 16,1% до 29,1%, Ростехнадзор — с 3,66% до 24,3%. По показателю «Доля штрафов, наложенных без проведения проверок» Ростехнадзор в Новосибирской области показал лучший результат по стране – 0,3%.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Николай Мамулат предложил контрольно-надзорным ведомствам рассмотреть возможность принятия дополнительных мер.

«Мы не говорим о том, что необходимо отказаться от проверок, но сделать процесс проведения контрольно-надзорных мероприятий прозрачным и открытым, и обеспечить соблюдение прав предпринимателей – наша совместная задача. <…> Мы видим, что за последние 5 лет область достигла исторического максимума по объему инвестиций. Так, в 2020 году освоено 263,9 млрд рублей в основной капитал, что на 1,4% больше, чем в 2019. По итогам 2021 года ожидается рост на 3%», — сказал Николай Мамулат.

Представители Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» сообщили, что важно исключить из практики наложение штрафов одновременно и на организацию, и должностное лицо, поскольку это несет двойную нагрузку на малый бизнес. Они также отметили, что в в регионе сократилось количество плановых контрольных мероприятий, однако число внеплановых проверок все еще остается существенным, при этом большая часть из них проводится по заявлениям физических лиц. Известны ситуации, когда в жалобах указываются недостоверные данные. Зачастую инструмент используется как средство недобросовестной конкурентной борьбы.

Участники встречи приняли решение обобщить и направить в адрес федерального бизнес-омбудсмена предложения по расчету показателей Индекса, а также рекомендовать контрольно-надзорным органам для ослабления административного давления на бизнес усилить профилактическую работу, направленную на сокращение правонарушений со стороны подконтрольных лиц и реализовать мероприятия, направленные на повышение уровня правовой грамотности предпринимателей и разъяснение обязательных требований.

Они также рекомендовали увеличить долю предупреждений от общего числа наказаний в тех органах контроля, где этот показатель был низким, и уделить пристальное внимание штрафам, наложенным без проведения плановых и внеплановых проверок.