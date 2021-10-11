Компания Брусника планирует построить в Омске жилой район за 17 млрд рублей

Строительная компания Брусника вместе с властями Омска и Омской области 11 октября заключила соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта. Он рассчитан на 13 лет и предусматривает строительство более 300 тыс. кв. метров жилья. Первые дома девелопер планирует ввести в эксплуатацию уже в 2024 году.

В подписании документа приняли участие губернатор Омской области Александр Бурков, исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин и руководитель компании Брусника Алексей Круковский. Под жилую застройку в Омске выделен участок в границах улиц 1-я Рыбачья и Шаронова площадью около 30 га. Новый микрорайон получит название «Кварталы Драверта». Таким образом Брусника возвращает в городскую повестку исторический топоним (это название в 1983 году было присвоено одной из улиц нового микрорайона на левом берегу, но после советская власть сочла его идеологически неверным).

Брусника намерена сформировать на этой территории сбалансированную среду, объединив жилую, рекреационную, деловую, коммерческую и социальную функции. Здесь появятся качественные общественные пространства, новая школа и детские сады. Проект будет реализован по стандартам комплексного развития территории, разработанных Минстроем и ДОМ.РФ. Инвестиции в строительство оцениваются в 17 млрд рублей.

«Для нас важно, что в регионе появился истинный девелопер, который подходит с душой к комплексной застройке, — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков. — Это не просто объекты из железобетона или кирпича. Планировка территории, строительство дорог, тротуаров, благоустройство, освещение, озеленение — всё делается комплексно. Появление Брусники на территории Омска необходимо для создания конкурентной среды, для того чтобы у наших строительных организаций была перспектива, к какому уровню жилья стремиться по качеству и цене».

По условиям соглашения часть квартир в новом проекте будет передана под нужды региона для реализации социальных программ.

Директор Брусники в Омске и Новосибирске Михаил Ансимов подчеркнул, что главной ценностью района является река.

«Разрабатывая мастер-план, мы стремились связать урбанистический и природный ландшафт и сформировать проницаемую среду. Поэтому отдали предпочтение сомасштабным человеку кварталам, высотность которых снижается по направлению к береговой линии. При проектировании квартир мы намерены сфокусироваться на создании функциональных и разнообразных планировочных решений, подходящих для людей с разными взглядами и потребностями, — отметил он. — Мы хотим наполнить эту территорию новыми смыслами, сделать ее архитектурный облик более динамичным и создать пространство, соответствующее актуальным потребностям горожан».

Напомним, о планах Брусники по развитию в Омске стало известно в конце 2020 года, когда об этом сообщил Александр Бурков. Он рассказал, что строительная компания намерена строить жилье эконом-класса. «У Омска есть потенциал, идет рост стоимости жилья и рост доходов населения по сравнению с предыдущими годами. Главное – компания видит, что нет большого количества предложений качественного жилья: с двором, подземными стоянками, закрытой территорией, озеленением. Омский рынок становится интересен крупному бизнесу», — пояснял тогда Александр Бурков.

«Брусника» — российская девелоперская компания, основанная в 2004 году, которая специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Жилые микрорайоны «Брусники» строятся в Московской области, Екатеринбурге, Новосибирске (под брендом «Брусника. Сибакадемстрой»), Тюмени и Сургуте.