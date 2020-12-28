Строительная компания «Брусника» выходит на омский рынок

Руководство строительной компании «Брусника» озвучило планы на 2021 год. Среди проектов – строительство жилья эконом-класса в Омске.

Омская область станет шестым регионом присутствия для компании «Брусника». До этого она строила дома в Тюмени, Новосибирске (под брендом «Брусника. Сибакадемстрой»), Подмосковье и Екатеринбурге. Сегодня, 28 декабря, эту информацию подтвердил в интервью «ГТРК Иртыш» губернатор Омской области Александр Бурков. Он рассказал, что девелоперские компании «Брусника» и «Система» намерены строить жилье эконом-класса.

«Обе компании изучили рынок. У Омска есть потенциал, идет рост стоимости жилья и рост доходов населения по сравнению с предыдущими годами. Главное – они видят, что нет большого количества предложений качественного жилья: с двором, подземными стоянками, закрытой территорией, озеленением. Омский рынок становится интересен крупному бизнесу», — пояснил Бурков.

Ранее руководитель компании «Брусника» Алексей Круковский во время встречи с главой региона 16 декабря говорил: «Мы знаем о социально-экономических изменениях, которые происходят в регионе. В нас это вселяет оптимизм, потому что ранее присутствие в Омске было преждевременным и неоправданным. Время пришло и поэтому мы здесь».

Брусника – российская девелоперская компания – специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Основана в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня «Брусника» строит современное демократичное жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московский области.

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