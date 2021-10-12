12 октября отмечает свой 50-летний юбилей министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. «Континент Сибирь» публикует поздравление генерального директора ГК «Карачинский источник» Владимира Хританкова.

Уважаемый Андрей Александрович!

От всего коллектива группы компаний «Карачинский источник» и себя лично сердечно поздравляю Вас с замечательным Юбилеем!

Ежедневно Вы решаете множество сложных и ответственных задач, связанных с развитием промышленности и предпринимательства в Новосибирской области. И уже сегодня видны результаты этой работы. Многие предприятия имеют возможность воспользоваться региональными и федеральными мерами господдержки. Товары отечественного производства постепенно входят в наш быт, используются на производстве.

Уверен, Вам под силу достичь всех поставленных амбициозных целей! В том числе – помочь повысить конкурентоспособность наших предприятий, наладить выпуск востребованной, наукоемкой продукции в регионе.

В свою очередь мы, производственники, готовы поддержать Вас во всех Ваших начинаниях, вместе трудиться на благо нашей родной Новосибирской области. Не сомневаюсь, что под Вашим руководством нам удастся реализовать весь тот богатый потенциал, которым обладает наш регион и его люди.

Пусть та красивая дата, которую Вы сегодня отмечаете, станет началом нового жизненного этапа – ещё более успешного, плодотворного, счастливого! Желаю Вам крепчайшего здоровья, самых верных соратников, преданных друзей, семейного тепла и благополучия!

С уважением, Владимир Хританков, генеральный директор ГК «Карачинский источник»