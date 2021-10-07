Первые сто тысяч тонн антрацита отправились в Корею из порта Усть-Луга (терминал НКТ «Юг-2») на борту балкера Roland Oldendorff по Северному морскому пути (СМП) в Корею.

Поставки антрацита по СМП будут продолжаться, поскольку являются экономически целесообразными и решают задачу загрузки Севморпути, сообщила пресс-служба Группы.

Всего с начала 2021 года объем продаж «Сибантрацита» составил 16,736 млн тонн что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Морская торговля ранее шла через порты Дальнего Востока, порт «Тамань» на Черном море и порты Северо-Западного региона. Сейчас к этому списку добавился и Северный морской путь, который позволит группе увеличить отгрузку покупателям из Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Сибантрацит» отправляет на экспорт 94% продукции. Объем добычи в 2020 году составил 17,6 млн тонн и в ближайшие годы компания планирует его увеличивать. Это связано с ростом спроса на продукцию «Сибантрацита» на мировых рынках и благоприятной ценовой конъюнктурой.

Напомним также, что этим летом «Сибантрацит» провел опытно-промышленные испытания новых реагентов, улучшающих качество продукции. Одной из их основных задач руководитель производственной службы компании назвал противодействие смерзанию угля при перевозке до морских портов в северных широтах.