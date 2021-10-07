Более 600 единиц нового медоборудования поступит в поликлиники Новосибирской области в 2021 году

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в медорганизации Новосибирской области в 2021 году поступит более 600 единиц нового оборудования и 86 санитарных машин. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Александр Колупаев на совещании в областном правительстве в среду.

Ход реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы», а также ключевые мероприятия нацпроекта «Здравоохранение» и проведение массовой прививочной кампании рассмотрели на совещании в правительстве региона под председательством первого заместителя губернатора Юрия Петухова 6 октября.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев на совещании сообщил, что по программе модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году медицинские организации региона получат более 600 единиц нового оборудования и 86 единиц санитарного транспорта. Он также напомнил, что по этой программе в селе Верх-Тула Новосибирской области строится врачебная амбулатория с подстанцией скорой медицинской помощи. Сейчас её техническая готовность составляет 85%.

Как отметил на совещании первый вице-губернатор региона Юрий Петухов, руководители муниципалитетов должны оказать максимальную поддержку главным врачам медучреждений в проведении капитальных ремонтов и активнее контролировать сроки и ход их проведения, а также строительство ФАПов.

Первый замгубернатора также поручил усилить на местах работу с трудовыми коллективами по разъяснению важности вакцинации, рейдовую работу, температурный контроль на рабочих местах и проверки соблюдения на предприятиях масочного режима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Юрий Петухов подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить вакцинации пожилых граждан, а также учащихся высших и средних специальных учебных заведений и работников сферы образования.

Напомним, в конце сентября медицинские учреждения Новосибирской области уже получили более полусотни санитарных автомобилей.