Сбер приглашает предпринимателей Новосибирска на «СберБизнес | Live»

Сбер приглашает новосибирских предпринимателей на онлайн-форум СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса». Открытие состоится 14 октября в 10:00 по местному времени на платформе sberbusiness.live.

В ходе трехчасового форума эксперты в области маркетинга, финансового учета, управления продажами и эмоционального интеллекта разберут реальные кейсы предпринимателей и поделятся с ними инструментами, которые помогут сделать их бизнес лучше и эффективнее.

Хэдлайнером события станет известный российский маркетолог, автор бестселлеров о маркетинге и личном развитии Игорь Манн. Также свои лекции участникам форума прочтут предприниматель, основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская и эксперт в создании личного бренда Роман Тарасенко.

В этом году форум проходит в онлайн-режиме, а это значит, что советы от признанных экспертов станут еще доступнее для представителей предпринимательского сообщества, работающих в том числе и в уголках нашего региона.

Регистрация на бизнес-форум СберБизнес | Live «Перезагрузка бизнеса» доступна по ссылке.

Участие бесплатное.