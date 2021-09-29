ВТБ запустил оформление заявок на экспресс-кредиты онлайн

Теперь предприниматели могут оформить экспресс-кредит на сайте ВТБ. Решение по кредиту они могут получить в течение пяти минут.

«Экспресс-кредит – универсальный инструмент для решения любых задач бизнеса, − отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова. − Новый цифровой продукт пользуется спросом у предпринимателей: с момента его запуска в интернет-банке ВТБ Бизнес уже более 800 клиентов получили кредиты по экспресс-технологии на сумму 1,7 млрд рублей. Сейчас мы запустили еще один канал продаж, который сделает их доступными для тех, кто еще не является клиентом нашего банка. Непосредственное подписание сделки и получение денежных средств происходит полностью онлайн и в минимальные сроки».

Экспресс-кредит в сумме до 10 млн рублей на срок до трех лет выдается на любые бизнес-цели, дополнительные документы и залоговое обеспечение не требуются. Теперь для подачи заявки на такой кредит не обязательно быть клиентом ВТБ. Достаточно заполнить простую онлайн-заявку на сайте банка и через пять минут получить решение.

В случае одобрения заявки предпринимателю потребуется открыть расчетный счет в ВТБ для получения кредитных средств. Это можно сделать за 20 минут по паспорту в офисе банка или с помощью выездного сервиса. После открытия счета и подписания оферты электронной подписью в интернет-банке «ВТБ Бизнес» денежные средства будут перечислены в течение рабочего дня.