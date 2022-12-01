Сибирские предприниматели оформили в Сбере почти 50 млрд рублей онлайн-кредитов

В Сибири с начала года общая сумма кредитов, выданных в Сбере онлайн, составила почти 50 млрд рублей. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, подготовка решения и кредитной документации занимает всего семь минут.

Такой способ позволяет предприятиям пополнить оборотные средства на сумму до двух миллиардов рублей на срок до трех лет.

«Мы постоянно работаем над актуализацией наших сервисов и совершенствованием цифровых сервисов – говорит председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев. – Благодаря современным разработкам оперативное онлайн-кредитование наших корпоративных клиентов стало реальностью. Доля сделок, совершаемых таким образом, растет с каждым отчетным периодом, и мы уверены, что в дальнейшем онлайн-кредитование будет пользоваться еще большим спросом».

Наиболее востребовано онлайн-кредитование в Красноярском крае – с начала года общая сумма финансирования Сбером местных предприятий превысила 14,8 млрд рублей. В Новосибирской области бизнес взял онлайн кредитов на 9,2 млрд рублей.

Еще один популярный онлайн-продукт от Сбера для предпринимателей – банковская гарантия (обеспечение исполнения обязательства должника по уплате необходимой суммы кредитору): только с июля нынешнего года в Сибирском банке подобных сделок заключено на 299 млн рублей.