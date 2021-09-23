Образовательный парк на 1105 мест появится в новосибирском ЖК «Ясный берег»

Госэкспертиза одобрила проектную документацию образовательного парка в микрорайоне «Ясный берег» в Новосибирске.

Застройщик микрорайона «Ясный берег» и ЖК «Vesna» ООО «Аква Сити» получил положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию образовательного парка «ЯШкола» в микрорайоне «Ясный берег», сообщается на сайте компании.

Проект образовательного парка разработала компания «Интерпроект» в партнерстве с немецким архитектором Alex Steineke. Площадь здания составит более 20 тыс. кв.м. В нем построят двухуровневую библиотеку, актовый зал с возможностью организации театральных представлений, лабораторный комплекс и зимний сад. Проектом также предусматривается строительство спортивного блока, в котором разместят два бассейна, пришкольный стадион, три спортивных зала, залы для хореографии.

«Лектории, предусмотренные проектом, позволят привлечь в старшую школу преподавателей ВУЗов, чтобы переход из школьников в студенты происходил более комфортно, эффективно и интересно», — сообщает пресс-служба компании.

Образовательный парк «ЯШкола» рассчитан на 1105 мест и будет бесплатным. Он включает в себя дошкольное образование, начальную школу и старшие классы. По данным компании, в образовательном парке будут обучаться дети от 3 до 18 лет. Проект разделяет потоки детей разных возрастов путем создания отдельных входов.

«Такой подход позволяет управлять ситуацией, связанной с эпидемиологической обстановкой в стране», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе компании добавили, что для финансирования проекта «ЯШкола» в администрации региона предложили застройщику федеральный концессионный механизм с ГК «Просвещение».

«Одна из особенностей реализации этого проекта заключается в том, чтобы создать не просто красивый объект на территории города, а сформировать то пространство, в котором архитектура и планировочные решения здания базируются на идеях, заложенных в концепции нового образовательного процесса», — рассказал генеральный директор «Аква Сити» Владислав Бурмистров.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что новосибирские власти планируют заключить концессионные соглашения с ГК «Просвещение» для строительства в областном центре порядка девяти новых школ .