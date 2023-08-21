Проект нового терминала Международного аэропорта Барнаул получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Федеральное автономное учреждение РФ «Главное управление государственной экспертизы» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Барнаул. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова расположен в 17 км к западу от центра города. Входит в сеть региональных аэропортов «Новапорт». Является аэропортом федерального значения. Оператор — АО «Авиационное предприятие «Алтай». Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 627,6 тысяч пассажиров. По данным Rusprofile выручка оператора за 2022 год — 2,5 млрд рублей Терминал аэропорта Барнаул был построен 56 лет назад и эксплуатируется с 1967 года



После строительства нового терминала аэропорт сможет принимать более 834 тысяч пассажиров в год. Новый терминал с пропускной способностью 600 пассажиров в час будет рассчитан на внутренние рейсы. Аэровокзал будет в два раза больше существующего и займет площадь 9 788 квадратных метров. Старый терминал будет реконструирован для международных рейсов.

В Алтайском крае объявлен тендер на поиск подрядчика на строительство. Согласно информации размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, право на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Барнаул» предлагается к торгу по начальной цене 4 505 320 000,00 рублей. Заказчиком выступает АО «Авиационное предприятие «Алтай».

Строительные работы планируется завершить к 10 июля 2025 года. Строительство комплекса не повлияет на работу аэропорта. Проектировщики учли специфику проекта в контексте операционной среды воздушной гавани. Новое трехэтажное здание аэровокзала будет построено в районе юго-восточного перрона барнаульского аэропорта.

Проект нового аэровокзального комплекса от архитектурного бюро Dialectica (ГК Спектрум), выполненный в концепции «Орбита», несколькими месяцами ранее был награжден серебряным дипломом премии «Золотое сечение-2023» в номинации «Здание и сооружение». При разработке концепции использовался образ спутника и его траектории движения вокруг земли. Характер его передвижения отражен в кольцевой структуре разного радиуса отклонения и является основой формирования фасада.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что проект реконструкции Красноярского театра оперы и балета стал победителем всероссийского архитектурного конкурса.