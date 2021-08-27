Школы Новосибирска выходят на концессию

Власти Новосибирской области готовятся заключить концессионные соглашения с ГК «Просвещение», по которым в областном центре будет построено порядка 9 новых школ.

Предложение инвестора о заключении концессии опубликовано на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов. Как пояснили «Континенту Сибирь» в минэкономразвития региона, речь идет о строительстве в областном центре порядка 9 новых общеобразовательных школ (количество объектов еще уточняется). Школы будут возведены в тех районах, которые нуждаются в новых образовательных учреждениях, добавили в минэкономики.

Концессионные соглашения планируется заключить сроком на 15 лет. Финансирование проекта будет вестись из федерального и регионального бюджетов, общая сумма составит примерно 15 млрд рублей, однако она пока также уточняется. Из этой суммы концессионеру будут возмещены средства, затраченные на строительство школ и их эксплуатацию на период концессии.

В качестве примера в предложении ГК «Просвещение» приводится пример строительства школы на улице Сотникова в Кировском районе Новосибирска. Образовательное учреждение на 1,1 тыс. мест предусматривает учебный процесс с 1 по 11 класс, в школе действуют профильные классы – медицинский, инженерно-технологический, IT-класс и другие. Также учреждение оснащено лабораторным и издательским комплексами, студией дизайна и школьной телестудией.

Напомним, соглашение о реализации проекта формирования новой структуры под названием «ПроШкола», в котором участвуют ГК «Просвещение», ВЭБ.РФ и Сбер, было подписано на прошедшем в июне текущего года Петербургском экономическом форуме. По данным пресс-службы минпросвещения РФ, партнеры планируют реализовывать проекты в более чем 50 регионах. «Благодаря решению правительства, сроки реализации проектов будут сокращены, что является критически важным для обеспечения ввода школ к 2024 году, когда ожидается максимальная, пиковая нагрузка из-за увеличения количества учащихся», — подчеркнули в министерстве.

ГК «Просвещение» была создана в 2017 году на базе бывшего одноименного издательства, приватизированного в 2011 году. В мае текущего года принадлежащие государству Сбербанк, ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций получили по 25% акций издательства, которое было оценено в 108 млрд рублей.

Напомним, ранее предстоящие концессионные соглашения о строительстве школ раскритиковали депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. По мнению народных избранников, проекты соглашений необходимо тщательно проработать.