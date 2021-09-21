Чем опасна четвертая волна коронавируса и сколько она продлится — своим мнением с «Континентом Сибирь» поделился научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Седых.

Ученый считает, что четвертая волна коронавируса неизбежна и в Новосибирске она, вероятно, уже началась.

«Новая волна ковида началась в этот раз с уровня, намного большего, чем в прошлом году. Сегодня в России ежедневно регистрируются примерно в 3-4 раза больше заболевших, чем год назад — делится эксперт. — Недавно замглавы ВОЗ заявила, что для того, чтобы говорить о ревакцинации требуются дополнительные исследования. Это же мнение она изложила с соавторами в публикации в журнале The Lancet, согласно статье не следует рекомендовать ревакцинацию для всей популяции, особенно если значительная ее часть не получила первой дозы вакцины. Что справедливо и для в России».

Сергей Седых отметил, что сколько бы организм не получал вакцины, ее действие от этого не усиливается или усиливается незначительно. Заразиться может любой человек, вне зависимости от того, прививался он или нет. Однако, вакцинированные заражаются намного реже и переносят болезнь намного легче, чем невакцинированные. Сейчас наиболее распространен вариант вируса «дельта», который заражает и ранее переболевших. К тому же ситуация усугубляется тем, что большинство продолжает ходить без масок либо носит их неправильно.

«Эффективность распространения вируса, в том числе и из-за этой причины, в эту волну ожидается больше, чем в прошлом году. Вакцинированных по-прежнему недостаточно – меньше 30% и это тоже показатель того, что волна будет, скорее всего, с высокими показателями по числу заболевших. Именно поэтому, на мой взгляд, когда ситуация усугубится, целесообразно, по возможности, оставаться дома, избегать посещать массовые скопления людей», — уточнил ученый.

Он также добавил, что ожидаемое резкое увеличение заболевших к декабрю 2021 года связано с тем, что у студентов и школьников, которые практически не вакцинированы начались занятия, дети пошли в детсады. Вирус в молодой популяции быстро распространяется, часто без каких-либо симптомов. Опыт предыдущего года говорит о том, что «зимняя волна», скорее всего пойдет на спад после нового года.

По его мнению, стоит обязательно продолжать соблюдать такие меры безопасности, как ношение маски в общественных местах. «Маска очень сильно снижает дозу полученного вируса и не дает проникать ему в организм. Но если ты ходишь к примеру, в метро с маской на подбородке или с торчащим носом – эффекта от ее ношения не будет, но, если носить правильно – можно вполне себя и окружающих обезопасить от распространения вируса», — подытожил эксперт и напомнил о том, что обязательно следует пройти вакцинацию, даже переболевшим.

Добавим, ранее глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что, по его мнению, жители региона не избегут очередной волны коронавируса, отметив, что областное правительство к ней уже готовится.