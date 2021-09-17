Строительство Юго-Западного транзита в Новосибирской области подорожало до 56,5 млрд рублей

Стоимость строительства Юго-Западного транзита, который планируется возводить в Новосибирской области в ближайшие годы, возросла до 56,5 миллиардов рублей. Сейчас проект трассы находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.

О подорожании стоимости объекта, который ранее оценивался в 25 млрд руб., стало известно на круглом столе Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП), посвящённом будущей стройке. Он прошёл на базе организации 16 сентября.

«Мы видим, как сильно изменилась в лучшую сторону ситуация на дорогах Новосибирска с появлением Северного обхода. Он вывел за пределы города огромное количество транзитных грузовиков. С нетерпением ждем завершение строительства Восточного обхода и появления Юго-Западного транзита. Все эти транзитные трассы крайне важны для такого крупного мегаполиса как Новосибирск», — цитирует СААП президента организации Вячеслав Трунаева.

Проектная документация Юго-Западного транзита находится на рассмотрении Главгосэкспертизы, заключение должно быть получено до конца сентября. Работы планируется завершить в течение восьми лет. Предполагается, что они пройдут в четыре этапа, каждый рассчитан на два года: от Ордынского кольца до Толмачевского шоссе, от Толмачевского шоссе до Бугринского моста, от Бугринского моста до улицы Выборная и от улицы Выборная до Восточного обхода.

Срок начала строительства дороги пока не установлен – после заключения Главгосэкспертизы предстоит решить вопрос с финансированием объекта. В декабре 2020 года предполагалось, что работы стартуют в 2023 году.

Согласно проекту, общая протяжённость Юго-Западного транзита составит 26 км. В состав трассы войдут шесть многоуровневых развязок, три моста через реки Тула и Плющиха и 22 путепровода. Это будет дорога первой категории – в пригороде она будет состоять из четырёх полос, а в черте Новосибирска – из шести, ширина каждой полосы составит 3,75 м. Планируемая пропускная способность объекта – 120 тыс. автомобилей в сутки.

На левом берегу дорога пройдёт от Ордынского кольца до пересечения с железной дорогой в районе «тёщиного языка» через садовые общества и частный сектор. Далее трасса проследует по створу поймы реки Тула до Бугринского моста. На левом берегу она пересечёт улицы Большевистская и Кирова, пройдёт по пойме реки Плющиха и, обогнув микрорайон «Пединститут» и ТЭЦ-5, выйдет на Восточный обход.

Напомним, вопрос о старте строительства Юго-Западного транзита, который начали проектировать в 2014 году, в очередной раз поднимался в 2017 году. Тогда в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сообщали, что проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения.