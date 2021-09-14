Новосибирцы вышли на рынок Молдовы с лемурами

В 2021 году новосибирские компании в рамках ВЭД начали осваивать новые товары и рынки, поставляя купели из кедров в Израиль, цифровые фортепиано в Казахстан и лемуров в Республику Молдова.

Об итогах международной торговли Новосибирской области в первом полугодии 2021 года в эфире радио BusinessFM рассказал заместитель начальника Сибирского таможенного управления (СТУ), начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов. Таможенник отметил рост деловой активности участников ВЭД за этот период. Единственный, по его словам, регион в СФО, где этот рост не наблюдается – Республика Алтай. «Мы это связываем с отдельными поставками мазута, которые были в большом объеме в прошлом году», — пояснил представитель СТУ.

Новосибирская область в первом полугодии увеличила объем ВЭД на 17%, торговый оборот региона составил более $3 млрд. По словам Дмитрия Колыханова, ввозят в область, в основном, машиностроительную продукцию, увеличился ввоз самоходных бульдозеров из Китая и США, запчастей, грузовых автомобилей и двухколесных китайских велосипедов. Вдвое вырос импорт текстиля, в три раза возросли поставки текстиля и обуви из Белоруссии и Китая.

Ежегодно, по словам Дмитрия Колыханова, сибирские таможенники отмечают новые товары и направления ВЭД. «Зачастую это разовые поставки, но есть ситуации, когда наш новосибирский бизнес прощупывает, так скажем, зарубежные рынки», — сказал представитель СТУ. В числе таких новых товаров на экспорт он перечислил поставки купелей из кедров в Израиль, цифровых фортепиано в Казахстан и лемуров в Республику Молдова. Названия компаний, которые осуществляли эти поставки, он не упомянул.