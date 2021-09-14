Аграрный комитет Законодательного собрания Новосибирской области возглавил Денис Субботин

Александр Корнев
 
Миниатюра для: Аграрный комитет Законодательного собрания Новосибирской области возглавил Денис Субботин
Фото Михаила Перикова

На первом после каникул заседании комитета аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области парламентарии избрали нового председателя комитета.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, новым председателем аграрного комитета станет Денис Субботин, исполняющий сейчас обязанности заместителя председателя комитета на профессиональной постоянной основе.

Ранее комитет возглавлял Александр Терепа, избранный впоследствии председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. «Окончательно кандидатура Дениса Субботина на новой должности будет утверждена на очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области», — уточнили в заксобрании.

Денис Субботин представляет в региональном парламенте фракцию «Единой России», состоит в комиссии по экологии. Ранее парламентарий был связан с аграрным бизнесом, в частности, возглавлял совет директоров ОАО «Половинновский элеватор», одно из крупнейших АПК-предприятий региона, которое в конце 2018 года купили алтайские бизнесмены.

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