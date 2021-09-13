1,4 млн рублей потратят на День народного единства в Новосибирске

День народного единства в Новосибирске обойдется областному бюджету в 1,4 млн рублей. Мероприятие предусматривает участие не менее 1 тыс. человек.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило аукцион на поиск подрядчика по организации и проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню народного единства в Новосибирске, который пройдет 4 ноября. Начальная цена контракта составила 1,4 млн рублей. Источник финансирования — средства областного бюджета Новосибирской области.

«Количество участников мероприятия: не менее 1000 человек, в их числе представители национальных общественных организаций Новосибирска и Новосибирской области», — уточняется в аукционной документации на сайте госзакупок. Место проведения мероприятия предоставляется в пределах города.

В рамках контракта подрядчик разработает концепцию мероприятия, которая включает сценарий концертной программы, список творческих коллективов и исполнителей, содержание 4-х интерактивных площадок по проведению викторин, конкурсов, квестов, кандидатуры ведущих, проведет репетицию программы, подготовит сцену с оформлением и другое.

Концертная программа должна длиться не менее двух и не более четырех часов. В ней запланированы массовые зрелищные творческие номера, сольные исполнители с репертуаром «в соответствии с концепцией мероприятия».

«Для проведения интерактивных площадок предоставить и установить не менее 4 шатров, размером не менее 5 на 10 м. Одна стена в шатре должна быть прозрачной. Температурный режим внутри шатра не ниже +15 градусов. Каждый шатер должен быть оснащен необходимой мебелью», — сказано в документах.

Для обеспечения участников мероприятия защитными средствами планируется приобрести одноразовые маски не менее 1 тыс. штук и 25 литров антисептика. Участникам мероприятия будут выдавать карманные календари, шоколадки весом не меньше 25 грамм, чай с сахаром. Заказчик предоставит гостям на празднике 2000 пирожков со сладкой начинкой, по 700 — с мясом и капустой, 600 — с рыбой.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 20 сентября, результаты станут известны 22 сентября.

Напомним, Напомним, как отмечал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в августе, в регионе всё ещё действует запрет на проведение массовых мероприятий. Летом отменили День города Новосибирска — средства на проведение праздника направили на первоочередные расходы города.