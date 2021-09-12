Уголовное дело возбудили из-за нарушения прав инвалида-колясочника в Новосибирске

Новосибирские следователи выявили нарушение прав инвалида-колясочника, которому неизвестные ограничили выезд за пределы двора. Виновные будут наказаны по статье о самоуправстве.

Следственный отдел по Кировскому району Новосибирска регионального СУ СКР начал расследовать нарушение прав инвалида-колясочника, установленное в результате уголовно-процессуальной проверки. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

В ведомстве подчеркнули, что проведённая ранее проверка стояла на контроле в центральном аппарате СКР.

Передвигающийся на коляске 23-летний инвалид первой группы не мог выбраться за пределы двора своего дома по улице Акмолинской из-за того, что кто-то заблокировал выход на соседнюю территорию.

«Следствием установлено, что в августе 2021 года неустановленные лица ограничили доступ на территорию ТСЖ «Новогоднее» со стороны дома № 14 по улице Акмолинская Кировского района города Новосибирска, где был возведен пандус», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области 12 сентября.

В следственном комитете отметили, что были также нарушены права 52-летнего опекуна молодого человека, который ухаживает за ним с рождения — парень является инвалидом детства. Судя по публикации СМИ, после которой была инициирована доследственная проверка, речь идёт об отце новосибирца.

Напомним, доследственная проверка по факту нарушения прав инвалида-колясочника в Новосибирске была инициирована на днях.