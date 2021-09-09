Центр Новосибирска перекроют из-за полумарафона Раевича

Центральную часть Новосибирска перекроют 11 сентября. В этот день в городе пройдет Сибирский фестиваль бега — XXIV полумарафон памяти Александра Раевича, сообщает пресс-центр мэрии.

С семи утра и до шести вечера 11 сентября в Новосибирске временно прекращается движение транспорта в Центральном районе города. В нем планируется перекрыть 22 участка улиц.

Во время проведения Сибирского фестиваля бега и полумарафона Раевича в Новосибирске, в частности, перекроют Красный проспект на участке от Гоголя до Советской, а также примыкающие к нему улицы. Движение также запретят по Октябрьской магистрали и на улице Кирова от Восхода до Каменской, по Вокзальной магистрали на участке от Красного проспекта до проспекта Димитрова.

11 сентября с 00:00 до 18:00 в городе также будет ограничена стоянка и запрещена парковка на участке от улицы Фрунзе до улицы Советской на Красном проспекте, на Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до улицы Советской, на улице Орджоникидзе на участке от улицы Советской до Красного проспекта. Отметим, с 00:10 9 сентября до 23:55 11 сентября меры действуют на площади Ленина в районе дома № 25 на Красном проспекте.

«Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — сказано в сообщении.

Напомним, Сибирский фестиваль бега — XXIV полумарафон Александра Раевича пройдут в Новосибирске без зрителей. В них смогут принять участие только взрослые. При этом спортсмены должны представить медицинские справки, а иногородние участники — ПЦР-тесты, сделанные не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятий.

Ожидается, что в полумарафоне Раевича примут участие около тысячи человек, а в Сибирском фестивале бега — 600.

Впервые полумарафон памяти Александра Раевича организовали в 1998 году. Он состоялся на набережной Новосибирска. С 2001 года в рамках Сибирского фестиваля бега мероприятие проходит на Красном проспекте.