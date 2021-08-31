Новосибирцам не разрешат смотреть полумарафон Раевича

Традиционный Сибирский фестиваль бега и полумарафон Александра Раевича в этом году пройдут в Новосибирске без зрителей, сообщили в областном правительстве во вторник. Кроме того, в мероприятиях смогут принять участие только взрослые.

Правительство Новосибирской области поддержало проведение Сибирского фестиваля бега – XXIV Новосибирского полумарафона Александра Раевича в этом году — мероприятие запланировано на 11 сентября. Однако во избежание распространения коронавируса власти выдвинули ряд условий. Среди них – отсутствие зрителей на площади Ленина, где традиционно проходит праздник.

«Мероприятие будет проходить без зрителей», — говорится в сообщении правительства Новосибирской области от 31 августа.

Помимо этого, присоединиться к забегам в этом году смогут только взрослые. Все спортсмены должны представить медицинские справки, а иногородние участники — ПЦР-тесты не ранее, чем за 72 часа до начала мероприятия. При этом, как подчеркнули в областном правительстве, на фестивале будут соблюдаться все необходимые меры безопасности и рекомендации Роспотребнадзора.

В рамках фестиваля пройдут два забега – полумарафон и забег на три тысячи метров. В 10 часов стартует забег на 21,1 км, для мужчин и женщин он начнётся в разное время с интервалом в десять минут. В 13 часов на дистанцию в три тысячи метров отправятся участники численностью до ста человек, они стартуют с разделением на кластеры.

Ожидается, что в Сибирском фестивале бега примут участие около 600 человек, а в полумарафоне Раевича – около тысячи.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно будет 9 и 10 сентября в Театральном сквере перед Новосибирским оперным театром. Кроме того, непосредственно перед первым забегом будет открыта экспресс-регистрация.

Напомним, как отмечал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в августе, в регионе всё ещё действует запрет на проведение массовых мероприятий.