Мошенники вымогают деньги у руководителей предприятий, представляясь сотрудниками МЧС Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксированы новые случаи мошенничества: аферисты под видом сотрудников МЧС угрожают промышленным и торговым предприятиям проверками и закрытием точек.

На фоне пожаров с трагическими последствиями, наподобие произошедшего накануне возгорания в складских помещениях в Ленинском районе, активизировались мошенники, вымогающие денежные средства от имени сотрудников МЧС России. Чтобы избежать проверок и санкций, мошенники требуют денежные онлайн-переводы у руководителей бизнеса.

О новых случаях мошенничества сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области: «Аферисты пугают представителей бизнеса внеплановыми проверками, в ходе которых будут найдены серьезные нарушения – что и послужит основанием для закрытия объекта».

ГУ МЧС России по Новосибирской области напомнило, что должностные лица чрезвычайного ведомства не имеют права взимать денежные средства с граждан, и попросило жителей региона быть бдительными и не идти на сделку с мошенниками, а о фактах нарушений следует незамедлительно сообщать в надлежащие органы.