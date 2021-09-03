Новосибирское учреждение ритуальных услуг уличили в незаконной аренде помещений на Гусинобродском шоссе

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Новосибирской области установило, что муниципальное предприятие «Ритуальные услуги» неправомерно заключило договор с ООО «Ритуальное хозяйство», тем самым нарушив закон «О защите конкуренции».

По информации антимонопольной службы, муниципальное казенное учреждение «Ритуальные услуги» заключило договор аренды помещения, расположенного на Гусинобродском шоссе, 80.

«Начиная с 2012 года муниципальное предприятие неправомерно перезаключало договора аренды без проведения конкурса или аукциона основываясь на заблуждении о правомерности распространения преференции на арендатора», — говорится в сообщении ФАС.

Таким образом, учреждение было признано нарушившим требования закона «О защите конкуренции».

Также сообщается, что новосибирское УФАС приняло решение не выдавать предписание, поскольку в настоящее время договор аренды не действует.

По данным 2ГИС, по адресу Гусинобродское шоссе, 80 в одноэтажном административном здании располагается администрация городского кладбища, а также городская похоронная служба «Ритуальное хозяйство».

Напомним, ранее Новосибирское УФАС выявило картельный сговор прачечных на 82 млн рублей.